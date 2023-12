Iserlohner Polizei trainiert für den Ernstfall

An der Immermannstraße in Iserlohn wurde eine Sperrung eingerichtet.

Iserlohn Ein Notfallszenario hat die Polizei am Iserlohner Hemberg geübt. Was genau dabei auf dem Programm gestanden hat.

Rund um den Iserlohner Hemberg konnten aufmerksame Bürgerinnen und Bürger am Montag ein ungewohnt großes Polizeiaufkommen beobachten. Dort haben Einsatzkräfte in den Vormittagsstunden den Ernstfall geprobt.

Der fingierte Notruf ging um kurz nach 10 Uhr bei der Einsatzleitstelle in Iserlohn ein. Eine Frau sollte sich nach Angaben eines Zeugen auf einem Parkplatz an der Immermannstraße in der Gewalt ihres mit einem Messer bewaffneten Ex-Freundes befinden. Wie in solchen Fällen üblich, laufen sofort umfangreiche Maßnahmen an. Zahlreiche Einsatzkräfte – auch aus umliegenden Wachstandorten – fahren zum Tatort. In Einsatzlagen wie diesen gibt es für die Beamten viel zu organisieren.

Das Allermeiste davon läuft im Hintergrund, und ohne dass es Außenstehende mitbekommen, ab. Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, ist es wichtig, solche Szenarien zu üben und so quasi „im Schonraum“ wichtige Erfahrungen für reale Einsatzlagen zu sammeln.

Die Polizei bittet um Verständnis, aus einsatztaktischen Erwägungen keine weiteren Einzelheiten zum Übungsablauf geben zu können.

