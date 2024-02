Iserlohner Polizei warnt vor Betrügern am Telefon

Betrüger versuchen immer wieder, Leute am Telefon unter Druck zu setzen und so Geld zu erbeuten. Auch in Iserlohn.

Iserlohn. Eine Iserlohn erhielt mehrfach Anrufe von Betrügern, die sich als Vertreter eines Geldinstituts ausgaben und Geld wollten. Das sagt die Polizei.

Die Betrüger rufen laut Polizeiinformationen in Iserlohn weiter an und setzen vor allem ältere Leute massiv unter Druck. Eine 75-jährige Iserlohnerin hat dem nicht nachgeben, ihre Bank gefragt und anschließend Anzeige bei der Polizei gestellt. Immer und immer wieder rief die Unbekannte am Mittwoch, 14. Februar, bei der Iserlohnerin an. Die Anruferin gab sich als Mitarbeiterin eines ortsansässigen Geldinstitutes aus. Sie behauptete, dass die Iserlohnerin an einem Gewinnspiel teilgenommen habe und nun eine vierstellige Summe „sofort“ zahlen müsse - per Echtzeitüberweisung. Ansonsten müsse sie vor Gericht, „und das wird teuer“. Die machte sich auf den Weg zu ihrer Bank und schilderte dort die Anrufe. Die Mitarbeiter der Bank rieten ihr dringend, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Das tat die Iserlohnerin.

Die Polizei warnt weiter vor solchen Betrugs-Versuchen am Telefon. Die Betrüger versuchen es mit allen Mitteln, viel Druck, Emotionen und Lügengeschichten. Allerspätestens, wenn es um Geld geht, sollten bei den Angerufenen alle Alarmglocken schrillen. Die Täter scheuen nicht zurück vor wiederholten Anrufen und setzen ihre Opfer massiv unter Druck. Später berichten Betroffene der Polizei immer wieder, dass sie doch eigentlich von den Maschen der Straftäter gewusst hätten. Doch während sie mit den geschickt agierenden Betrügern telefonieren, vergessen sie laut einer Polizeimitteilung die guten Ratschläge. Immer wieder versuchen die Anrufer, ihre Opfer mit allen Mitteln am Telefon zu halten. Aufzulegen, ist deshalb nicht unfreundlich.

Die Polizei rät: Am Telefon kann sich jeder für jeden ausgeben: Kanzler, Papst, Polizei, Staatsanwalt, Pflegedienst, ... Geben Sie am Telefon keine persönlichen Informationen preis - zum Beispiel über vorhandenes Vermögen oder bei welcher Bank Sie Ihr Konto führen!

„Die Polizei verlangt keine Kaution! Sie nimmt keine Wertsachen in ‚sichere Verwahrung‘. Sie organisiert keine Bargeld-Übergaben bei Nacht und Nebel an irgendeiner Straßenecke. Schmeißen Sie kein Geld zum Fenster raus, hängen Sie keine Geldbeutel an die Haustür oder an den nächsten öffentlichen Mülleimer! Wenn Enkel oder Tochter in Geldnot sind, dann sollen sie nicht bloß eine Nachricht per Messenger verschicken. Lassen Sie sich nicht zum ‚Geheimhalten‘ überreden, sondern suchen Sie aktiv das Gespräch mit Freunden, Nachbarn, Angehörigen oder anderen Vertrauenspersonen. Und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!“

