Iserlohner Projekt „Ausbildungshaus“ ausweiten

Iserlohn. Der Verein „Lebenswert“ als Projektbetreiber zieht nach acht Monaten im Sozialausschuss eine erste Bilanz.

Ein Projekt, das es in dieser Form in Deutschland nicht so oft gibt: Im Juni vergangenen Jahres berichtete die Heimatzeitung zuletzt über das „Ausbildungshaus“, ein Pilotprojekt unter der Ägide des Vereins „Lebenswert“, bei dem benachteiligten jungen Menschen der Berufseinstieg erleichtert werden soll. Am Bilstein wurde dazu in Kooperation mit der IGW eine Immobilie eingerichtet, in der Auszubildende wohnen und im geschützten und vorbereiteten Rahmen die Selbstständigkeit erlernen können. Es gibt pädagogische Betreuung und lebensnahe Workshops. Im heutigen Sozialausschuss soll nun von einem Projektverantwortlichen eine erste Bilanz vorgetragen und über die weiteren Perspektiven des Projektes gesprochen werden.

„Der Verein Lebenswert-Iserlohn möchte über die bisher angesetzte Laufzeit von einem Jahr das Projekt weiterführen und perspektivisch sogar ausweiten“, heißt es in der Informationsdrucksache für den Ausschuss. „Dabei wäre der Wunsch, in Kooperation mit anderen Projekten in der Innenstadt Iserlohns (wie zum Beispiel dem Co-Working-Space frohet_schaffen) eine Art Ausbildungs-Campus entstehen zu lassen mit unterschiedlichen Häusern und attraktiven Lebensbedingungen für junge Menschen rund um Ausbildung. Damit könnte der aktuellen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt entgegengewirkt werden und der Knappheit an Ausbildungswilligen begegnet werden.“ Aktuell sind die Plätze durch Geflüchtete belegt, der Verein strebt aber eine Durchmischung an, wie es auf der Homepage heißt.

Mietzuschüsse für Bewohner

Seit August 2020 konnten am Bilstein die frisch renovierten und möblierten Wohnungen durch junge Menschen bezogen werden. Die drei Wohngemeinschaften (aufgeteilt in eine 2er-Männer-WG, 3er- Männer-WG und eine 4er-Frauen-WG) sind von bisher sieben Mietern belegt. „Inzwischen konnte ,Lebenswert’ mit Unterstützung von privaten Einzelpersonen und dem Rotary Club Iserlohn jeden der Bewohner mit 100 Euro Mietzuschuss pro Monat unterstützen, wodurch ein günstiger und zugleich hochwertiger Lebensraum für die jungen Menschen geschaffen wurde“, heißt es weiter.

„Nach bisheriger Laufzeit zeigt sich die Notwendigkeit eines solchen Projektes in der alltäglichen Zusammenarbeit mit den jungen Menschen. Diese kommen aus ganz unterschiedlichen Bezügen und sehen sich jedoch alle mit der aktuellen Situation rund um die Pandemie mit zusätzlichen Schwierigkeiten neben den sowieso schon komplexen Prozessen des Heranwachsens konfrontiert.“ So gelte es, gemeinsam als WG einschneidende Erlebnisse zu reflektieren, alltägliche Aufgaben zu bewältigen und eine gesunde Zukunftsperspektive bei herausfordernden Lebensbedingungen aufrecht zu erhalten.

Das Projekt „Ausbildungshaus Iserlohn“ wurde von Beginn an durch den Sozialausschuss mit 24.915 Euro für das erste Jahr gefördert. Des Weiteren bestehen Kooperationen mit dem Märkischen Kreis, dem Märkischen Arbeitgeberverband und einzelnen Unternehmen aus der Region.

