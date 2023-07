Iserlohner Radfahrer wird bei Kollision schwer verletzt

Schwerte/Iserlohn. Ein 66-jähriger Iserlohner musste nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Schwerte ist ein Fahrradfahrer aus Iserlohn laut Polizeibericht schwer verletzt worden.

Gegen 10 Uhr kam es in einem Kurvenbereich des Ruhrtalradwegs in Höhe der Straße Am Ochsenhügel zur einer Frontalkollision zwischen einem 48-jährigen Fahrradfahrer aus Rheine und einem 66-jährigen Fahrradfahrer aus Iserlohn. Schwer verletzt musste der Iserlohner nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

