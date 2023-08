Iserlohner randaliert erneut mit Hantelstange

Iserlohn. Kaum aus der Psychiatrie entlassen hat ein Iserlohner zum zweiten Mal mit einer Hantelstange randaliert. Bei einem Discounter schlug er zu.

Erst hat er in einer Tankstelle gewütet, nun in einem Discounter in Iserlohn: Ein 23-Jähriger hat am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in dem Laden an der Karl-Arnold-Straße randaliert. Der Mann schlug mit einer Hantelstange Kühlschränke und Flaschen kaputt, ehe er durch Zeugen fixiert werden konnte.

+++ Lesen Sie auch: Volkshochschule Iserlohn: Das ist das neue Programm +++

Der Mann hatte bereits am Dienstag in einer nahe gelegenen Tankstelle randaliert. Durch eine Ärztin und das Ordnungsamt der Stadt Lüdenscheid wurde der 23-Jährige dann in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die hatte er für seine zweite Randale bereits wieder verlassen. Auch eine neue Hantelstange muss er sich besorgt haben, denn das erste Tatwerkzeug hatte die Polizei sichergestellt. Der 23-Jährige wurde erneut in eine Klinik eingewiesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn