Iserlohner randaliert in Wohnung und greift Polizisten an

Ein äußerst aggressiver Mann, der in Iserlohn in seiner Wohnung randalierte, musste von der Polizei überwältigt werden.

Iserlohn. Ein äußerst aggressiver Mann, der in Iserlohn in seiner Wohnung randalierte, musste von der Polizei überwältigt werden. Er wurde eingewiesen.

Ein 38-jähriger Iserlohner hat am Montagnachmittag in seiner Wohnung randaliert. Als die Polizei kurz nach 14 Uhr im Echelnteichweg eintraf, lag die Wohnungstür im Hausflur und der Bewohner war weg. Eine Streife fand den 38-Jährigen laut Bericht an einer Bushaltestelle. Die Tür habe er nicht eingetreten, erklärte er. Dafür kündigte der Mann weitere Straftaten an.

Die Polizeibeamten überwältigten den äußerst aggressiven Mann und brachten ihn mit Sonder- und Wegerechten zur Wache. Auf Veranlassung des Ordnungsamtes wurde er von einem Arzt untersucht. Es erfolgte eine Einweisung nach Psychisch-Kranken-Gesetzen (Psych-KG) in ein Krankenhaus.

Auf dem Weg dorthin spuckte er im Krankenwagen herum, bedrohte Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Polizeibeamte massiv und beleidigte sie. Da er weiter äußerst aggressiv vorging, wurde er am Transportstuhl fixiert. Er bekam Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung auf sexueller Grundlage.

