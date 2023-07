Iserlohner rast in Rewe-Filiale: 240.000 Euro Schaden

Ein Iserlohner Autofahrer ist am Dienstagmorgen in den Rewe-Markt an der Rheinischen Straße in Dortmund gekracht und hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Iserlohn/Dortmund. Ein Autofahrer aus Iserlohn ist am Dienstagmorgen in ein Einkaufszentrum in Dortmund gekracht. Er hinterließ eine Spur der Verwüstung.

Ein Iserlohner ist am Dienstag in Dortmund mit seinem Wagen in ein Rewe-Center an der Rheinischen Straße gekracht. Der 37-Jährige war mit seinem BMW in Dortmund unterwegs, als er plötzlich die große Glasfront des Supermarktes durchbrach. Gegen 5.20 Uhr gab es einen lauten Knall, und der BMW stand im Eingangsbereich des Supermarktes. Der Wagen durchschlug die Glasfront und kam laut Polizei erst nach mehreren Metern im Gebäude zum Stehen.

Warum der Sachschaden so hoch ist

Es bot sich ein Bild der Verwüstung: Neben sechs Metern beschädigter Glasfront, die provisorisch mit Spanplatten verschlossen wurde, wurden das Kühlhaus des dort ebenfalls ansässigen Blumenladens beschädigt und Blumenkübel zerstört. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf rund 240.000 Euro. Allein das Auto mit Totalschaden und das Kühlhaus schlagen laut Polizei mit 50.000, beziehungsweise 40.000 Euro zu Buche.

Das Rewe-Center liegt in Dortmund an der Rheinischen Straße. In den frühen Morgenstunden war dort glücklicherweise noch nicht viel los. Foto: Tim Gelewski

Wie schnell war der Autofahrer unterwegs?

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Bisher gibt es laut Polizei lediglich eine Zeugenaussage, wonach der BMW-Fahrer aus Iserlohn beim Links-Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen verloren habe und von der Straße abgekommen sei. Nun werden laut Polizei die Fahrzeugdaten ausgelesen, auch um festzustellen, mit welcher Geschwindigkeit der Autofahrer aus Iserlohn unterwegs war. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Unfallfahrer wurde bei dem Geschehen nur leicht verletzt. In den frühen Morgenstunden waren in diesem Bereich kaum Passanten unterwegs, so dass glücklicherweise auch keine weiteren Personen verletzt worden sind.

