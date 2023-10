Iserlohner Rathaus will mit drei Fahnen Solidarität zeigen

Am Iserlohner Rathaus hängen jetzt drei Fahnen: die Israelische, die der Mayors for Peace und die Ukrainische.

Iserlohn. Am Iserlohner Rathaus hängen jetzt drei Fahnen: die Israelische, die der Mayors for Peace und rechts die Ukrainische. Warum das so ist.

Am Rathaus am Iserlohner Schillerplatz hängen seit Donnerstag, 19. Oktober, drei Fahnen: die Israelische, die Ukrainische und auch die Flagge des weltweiten Bündnisses der Mayors for Peace. Iserlohn ist seit 1985 als eine der ersten deutschen Städte Mitglied von „Bürgermeister für den Frieden“.

„Wir wollen so unsere Solidarität mit Israel und der Ukraine zeigen und uns gleichzeitig für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen einsetzen“, begründet Bürgermeister Michael Joithe seine Entscheidung, zusätzliche Flaggen vor dem Rathaus zu hissen. An den beiden Fahnenmasten wehen wie gewohnt die Flaggen von Iserlohn und des Landes NRW.

„Wir wollen ein deutliches Zeichen gegen den Krieg setzen“, so Michael Joithe, der sich darüber hinaus den Worten von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst auf seiner jüngsten Landespressekonferenz anschließt: „Es darf kein Zweifel daran aufkommen, dass wir solidarisch sind mit den Menschen in Israel, mit dem israelischen Volk. […] Die Behörden in Nordrhein-Westfalen tun mit Hochdruck alles dafür, die Sicherheit jüdischer Menschen sowie jüdischer und israelischer Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen sicherzustellen.“

