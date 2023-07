Iserlohner Rettungshundestaffel suchte vermisste Person

Die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Iserlohn suchte auf dem Sorpesee nach einer vermissten Person. Eine Klappe vorne am Boot macht es dem Tier möglich, auf Wasserniveau zu riechen und Fährten zu finden.

Sorpesee/Iserlohn. Die Rettungshundestaffel aus Iserlohn suchte am Sorpesee eine vermisste Person. Später sorgte ein unbemanntes Boot am Harkortsee für Aufsehen.

Die Rettungshundestaffel der FeuerwehrIserlohn hatte am Wochenende mehrere Einsätze. Drei Fahrzeuge und ein Boot brachte die Einheit zunächst am Sonntagabend zum Sorpesee. Um 17 Uhr ging die Alarmierung ein, dass ein Wassersportler vermisst wird. Bei der vermissten Person handelt es sich um einen Mann, der nahe des Schiffsanlegers am Sorpedamm ins Wasser gegangen sein soll – beim Stand-Up-Paddling trug er wohl keine Rettungsweste.

Die Wassersuchhunde sollten den vermissten 19-Jährigen aufspüren, konnten aber keine Hinweise finden. Trotz des Sitzplatzes auf dem kleinen motorisierten Boot können die Tiere die Fährte aufnehmen. Möglich macht das eine Klappe, die vorne angebracht ist. Mit deren Hilfe lässt sich der Hund auf Wasserniveau senken, um so dort riechen zu können. Die Arbeit des Tieres basiert rein auf dem Geruch. Aufsteigende Luftblasen beispielsweise würden nicht registriert werden, wie die Feuerwehr in Iserlohn erklärt. Um 21.13 Uhr wurde der Einsatz dann vor Ort beendet und am Montag nicht fortgesetzt. Alle möglichen Maßnahmen seien ausgeschöpft.

Iserlohner Rettungshundestaffel am Harkortsee im Einsatz

Das hatte aber nichts mit der möglichen Erschöpfung der Tiere zu tun. Sie mussten im Anschluss nach Hagen an den Harkortsee. Dort hatte ein unbemanntes Motorboot für einen Großeinsatz gesorgt. Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, Drohnen-Einsatzkräfte, Rettungstaucher, Polizei und eben die Suchhundestaffel aus Iserlohn waren im Einsatz. Die Hunde blieben bis 23.48 Uhr auf Fährtensuche. Aber erfolglos. Das Boot wurde rund 150 Meter von einer Segelschule im Schlamm steckend gefunden. Da bislang keine Informationen vorliegen, ob sich jemand auf diesem Boot befunden hat, wurde das Gewässer abgesucht. Zwischenzeitlich ging das Gerücht um, dass es sich um ein gestohlen gemeldetes Fahrzeug handeln könnte.

