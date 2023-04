Iserlohner Rita und Josef Blach feiern Goldene Hochzeit

Iserlohn/Hemer. Rita und Josef Blach aus Iserlohn feierten ihre Goldene Hochzeit. Sie sprechen über das Rezept für eine lange und gute Ehe.

Mit ihrer Familie und Freunden haben Rita und Josef Blach am Samstag ihre Goldene Hochzeit im Vereinsheim des BSV Westig in Hemer gefeiert. Seit 1988 lebt das aus Polen stammende Ehepaar in Iserlohn. Zwei Söhne und vier Enkelkinder sind aus der Ehe hervorgegangen.

Im Hotel der Eltern von Rita Blach haben sich die beiden kennengelernt. Im damaligen Charlsruh waren die Arbeiter einer Wasserversorgungsfirma dort untergebracht – unter ihnen auch Josef Blach. Im Hof des Hotels trafen sie sich, heirateten bald darauf und bauten sich ein Leben in Oppeln auf. Die Familie baute sich sogar ein Haus dort.

Ehepaar wagt in Iserlohn den Neustart

Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage in Polen im Jahr 1988 zog es das Paar in den Westen. Josef Blach verkaufte schweren Herzens das Haus und startete in Iserlohn neu. Arbeit fand er in der Gießerei Schulte, seine Frau arbeitete in der Montagehalle der gleichen Firma. „Ich hab dann zwei Wochen nach meiner Ankunft gleich mit der Arbeit angefangen. Ich musste ja eine Familie ernähren“, sagt Josef Blach. Schon im Jahr 1985 hatte er zwischenzeitlich in Iserlohn gearbeitet.

Als Rezept für eine gute Ehe nennen sie Ehrlichkeit und Durchhaltevermögen. „Man muss nicht gleich das Handtuch schmeißen“, sagt Josef Blach. Seine Frau ergänzt: „Auch wenn es mal schlechte Tage gibt, es scheint auch immer wieder die Sonne.“ Sie ist 66 und er ist 71 Jahre alt. Nach den Renteneintritt hatten die beiden vor allem eines im Sinn: Eine schöne Zeit mit den Enkelkindern zu verbringen.

