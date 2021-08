Iserlohner SASE ist an sechs Sonntagen gutes Ausflugsziel

Iserlohn. Die „Sammlung aus Städtereinigung und Entsorgung“ öffnet bis zum 5. September ihr eintrittsfreies „Sommercafé“.

Zum ersten Mal öffnete gestern das „Sommercafé“ der ­SASE an der Max-Planck-Straße seine Pforten und konnte sich gleich über guten Zuspruch freuen.

So erkundeten beispielsweise Susanne und Michael Schütz mit ihrem Enkel Hendrik (6), der aus Köln zu Besuch ist, die „Sammlung aus Städtereinigung und Entsorgung“, schauten sich an, wie im Mittelalter mit Müll & Co. umgegangen wurde und warfen einen Blick in den Drehtrommelwagen von 1935. „Es ist spannend zu sehen, wie sich die Firma Edelhoff bzw. Lobbe entwickelt hat“, sagte Michael Schütz, der mit Gustav Edelhoff zur Grundschule in Gerlingsen gegangen ist.

„Wir sind schon öfter angesprochen worden, ob wir nicht auch mal am Wochenende öffnen könnten“, berichtete Dr. Dirk Wiegand. Der Geschäftsführer der gemeinnützigen SASE und sein dreiköpfiges Team, die auch während der Pandemie dank Tagungen und Seminaren in der Woche stets gut ausgelastet waren, begannen im Januar mit der Planung: „Wir wollten, wenn es wieder möglich ist, auch in dieser Zeit dank unseres weitläufigen Geländes eine Ausflugsmöglichkeit bieten.“ Zugleich soll an jedem der insgesamt sechs „Sommercafé“-Sonntage einem anderen gemeinnützigen Verein die Gelegenheit geboten werden, sich endlich mal wieder in der Öffentlichkeit zu präsentieren und zugleich durch Essensverkauf Geld in die Kasse zu bekommen.

Gestern machte der Hausfrauenbund Letmathe mit Waffeln den Anfang, nächsten Sonntag (immer von 11 bis 16 Uhr) folgt der Verein „Lebenswert“, dann noch die Kinder- und Jugendfeuerwehr, das Floriansdorf, die Kindernothilfe und schließlich „Bürger helfen Bürgern“. Dem Verein soll dann auch am 5. September, wenn die Iserlohner Stadtmusikanten und die Rock’n’Roller aus der Tanzwelt Schauburg auftreten, die Spenden für die Flutopfer aus dem Märkischen Kreis übergeben werden, die bis dahin gesammelt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn