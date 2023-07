Szene Iserlohner Schauburg öffnet am Samstag zum letzten Mal

Iserlohn. Zum letzten Tanz bittet das Team der Iserlohner Schauburg am Samstag, 29. Juli. Warum der letzte Club in der Waldstadt jetzt schließt.

Traurige Nachrichten: Aus gesundheitlichen Gründen hat sich Betreiber Frank Gutzeit entschlossen, die Schauburg in Iserlohn am Samstag, 29. Juli, letztmalig für eine Party öffnen. Dies gibt er auf der Facebook-Seite des Clubs bekannt.

„Ich schaue auf 23 Jahre Burg zurück und bin für so viel dankbar“, schreibt Gutzeit in seinem Post. Jetzt sei es Zeit, seine ganze Energie in seine Gesundheit zu stecken. „Ein Jahr Kampf liegt bereits hinter mir, und damit ich weitere Kraft dafür aufbringen kann, muss ich mein Baby leider loslassen.“

Ausführlicher Bericht folgt.

