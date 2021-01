Iserlohner Schausteller Valentin Mikli will „wieder raus“

Iserlohn. Schausteller Valentin Mikli hat sich an der Unnaer Straße über Wasser gehalten - und ist trotzdem der Verzweiflung nahe.

Alle sehnen das Ende der Corona-Krise herbei, aber nicht jeder hat dazu so triftige Gründe wie Valentin Mikli und seine Familie. Noch bis kommenden Samstag wird der Schausteller aus seinem Stand an der Unnaer Straße Spießbraten, Würstchen und Kartoffeln verkaufen. „Das hilft, uns über Wasser zu halten. Wir können davon leben“, zieht Mikli eine positive Bilanz und bedankt sich bei der Stadt Iserlohn für die Erlaubnis dazu. „Dafür habe ich einen Obolus bezahlt, aber das war nicht viel“, stellt er klar.

Das Geschäft mit Laufkundschaft an der stark frequentierten Stelle in der Fußgängerzone und nicht zuletzt Stammkunden vom Weihnachtsmarkt, die ihm die Treue halten würden, hätte gerade genug Einnahmen abgeworfen, um dem finanziellen Ruin zu entgehen. Viel mehr aber auch nicht: „Wirtschaftlich kann man das mit früher nicht vergleichen, finanziell ist die Situation für uns eine Katastrophe“, betont Valentin Mikli. Er habe zwar staatliche Hilfen erhalten, die würden aber kaum reichen, um die laufenden Kosten zu decken: Hallenmiete, Autoversicherung, Steuern, Telefon, Strom, Wasser, Beiträge für die Berufsgenossenschaft.

Schaustellern setzt der Lockdown besonders zu

„Wenn ich jetzt meine Rechnungen bezahle, ist alles wieder weg. Da wird auch nichts gestundet, entweder man bezahlt, oder das Geschäft ist weg“, sagt der Schausteller, und Verzweiflung schwingt mit. Bald will er sich mit seiner Familie zusammensetzen und darüber beraten, wie es weitergehen soll. Seine vier Kinder könnten sich genau so wenig vorstellen wie er selbst, das Geschäft an den Nagel zu hängen. Weil es eben mehr sei als nur ein Beruf, nämlich eine Lebensweise – die vom Lockdown besonders em­pfindlich getroffen wird.

„Ich wurde schon auf der Reise geboren, im Wohnwagen. Mit meiner Geisterbahn war ich europaweit unterwegs. Ich bin Schausteller in siebter Generation, wenn man das nicht anders kennt, ist es ganz, ganz schwer, zu Hause zu bleiben“, verdeutlicht der 50-Jährige seine Situation. Vielen fällt inzwischen die Decke auf den Kopf, Valentin Mikli fühlt sich wie in einem Zwinger: „Auf unserem Grundstück drehe ich, ehrlich gesagt, langsam durch. Ich kann das nicht mehr, ich muss wieder raus“, sagt er mit sichtbarer Unruhe.

Da die magische Glaskugel nur ein Klischee aus der Requisitenkammer ist, können auch die Miklis kaum mehr tun als die Entwicklung von Tag zu Tag mit Bangen und Hoffnung zu verfolgen. Die meisten Veranstaltungen im Sommer würden aktuell geplant, ohne zu wissen, ob diese stattfinden können. Als wohl eine der ersten Berufsgruppen bekommen Schausteller offenbar schon jetzt zu spüren, wie sich die in Immune und Nicht-Immune gespaltene Gesellschaft anfühlen könnte: „Wir kriegen schon Verträge, in denen steht, dass wir nur aufmachen dürfen, wenn wir geimpft sind“, berichtet Valentin Mikli.

Aber auch, wie viel Impfstoff bis zum Sommer verfügbar sein wird, kann niemand mit Gewissheit vorhersagen. Kirmes to go, Popup-Freizeitparks – irgendwie soll das Geschäft weiterlaufen. Diese alternativen Konzepte müssten aber auch von der jeweiligen Stadtverwaltung erlaubt werden, merkt der Schausteller an: „Und die haben gerade alle Angst.“ Er selbst macht sich keine Sorgen wegen einer möglichen Infektion, obwohl er täglich im Kontakt mit Kunden arbeitet. „Ich war letztes Jahr noch auf mehreren Großveranstaltungen, teilweise mit hunderttausend Besuchern. Trotzdem hatte ich das Virus noch nicht“, sagt er zu dieser Frage. Und: „Ich kenne viele, die es hatten, aber die sind da alle gut durchgekommen. Einer war 84 Jahre alt – und der lebt immer noch.“

Von der Politik fühlt sich die Familie im Stich gelassen

Für Valentin Mikli bedeuten solche Aussagen mehr, als das Glas halbvoll zu sehen. Berufsbedingt hält er die Strategie zur Bekämpfung der Pandemie für zu restriktiv, zumindest, so lange der Staat nicht tiefer in die Tasche greift, um seinen Berufsstand am Leben zu erhalten. Um gehört zu werden, sei er bei allen großen Protestaktionen dabei gewesen, betont er, in Berlin, München, Stuttgart und Saarbrücken. „Meine Lkw haben noch immer die Aufkleber drauf: ‚Das Karussell muss sich weiter drehen‘.“ Der Sticker zeigt Hoffnung: ein Riesenrad