Iserlohner schreibt „Brandbrief“ an Altmaier

Iserlohn. Der ehemalige Iserlohner Einzelhändler Dietrich Berkenhoff hat sich in einem Brief an Peter Altmaier gewandt.

Es war wohl der Prospekt eines nicht unbekannten Discounters, der am Wochenende dem Iserlohner Unternehmer und langjährigem „Einzelhandels-Aktivisten“ Dietrich Berkenhoff die Zornesröte ins Gesicht getrieben hatte. Und es war vor allem die Art der Waren, die dort dem Kunden angeboten wurden, die ihn veranlasst haben, direkt in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zu schreiben.

Waren, von denen Berkenhoff genau weiß, dass seine Einzelhandels-Kollegen in den Innenstädten sie aus Lockdown-Gründen in diesen Tagen und Wochen nicht verkaufen dürfen. „Und wir wissen ja auch alle, dass das bei den Discountern wahrlich nicht nur Randsortimente sind, die da angeboten werden,“ ergänzt er im Gespräch mit der Heimatzeitung. Berkenhoff belegt in seinem Brief, dass in dem 44-seitigen Prospekt 14,5 Seiten Lebensmittel beworben werden. Ansonsten ginge es um drei Seiten alkoholische Getränke, eine Seite Spielwaren, drei Seiten Heimtextilien und Bettwaren, drei Seiten Bekleidung, zwei Seiten Heim und Garten, vier Seiten Schreibwaren und Büro, dreieinhalb Seiten Heimwerker-Bedarf, eine Seite Elektroartikel, eine Seite Haushaltswaren und Tierfutter sowie acht (!) Seiten Elektronik. Berkenhoff: „Das heißt, weniger als 40 Prozent bewerben Lebensmittel und gut 60 Prozent Artikel aus dem Non-Food-Bereich.“

Doch der Iserlohner Unternehmer belässt es nicht bei er schlichten Aufzählung. Er wertet auch und sagt: „Sehr geehrter Herr Minister, ich halte es für einen Skandal, wenn die großen Handelskonzerne in Deutschland in Zeiten des Lockdowns hemmungslos alles verkaufen dürfen und die vorwiegend kleineren Innenstadthändler gezwungen sind, zu schließen.“

Geschäfte geratenunverschuldet in Not

Und er ergänzt dies um seine persönliche Betroffenheit und vor allem auch um die in diesen Tagen und Wochen immer wieder geäußerten Befürchtungen zu den grundsätzlichen Folgen für Handel und Innenstädte: „Ich habe selbst in unserer Stadt 40 Jahre lang ein Bekleidungsgeschäft betrieben und habe mich parallel über Jahrzehnte ehrenamtlich in unserem Handelsverband engagiert. Mir tut es einfach in der Seele weh, zuschauen zu müssen, wie reihenweise stationäre Geschäfte unverschuldet in existenzielle Not geraten, sich unsere Innenstädte möglicherweise irreparabel in ihrer Struktur verändern und die großen Handelskonzerne ein Rekordergebnis nach dem anderen einfahren.“

Auch im Gespräch mit der Heimatzeitung untermauert Berkenhoff dabei noch einmal seine Standpunkte zum Thema „Hygiene“ und „Schutzmaßnahmen“. Ihm könne niemand erklären, „warum ein Lebensmitteldiscounter Abstands- und Sicherheitsregeln besser einhalten kann, als zum Beispiel ein Bekleidungshaus in der Stadt“. Ein gewissenhafter Textil-Anbieter wie zum Beispiel B&U könne mit Sicherheit ein ebenso gutes, wenn nicht besseres Hygienekonzept realisieren als ein Discounter. „Zumal sich das Geschäft ganz anders auf die Zeiten und die Fläche des Händlers verteilt.“ Gleiches gelte auch für kleine Fachgeschäfte, die ebenfalls sorgfältige Schutzkonzepte leichter einhalten könnten.

Berkenhoffs Forderungen an Minister Altmaier sind demzufolge präzise formuliert. „Ich sehe nur drei Möglichkeiten. Erstens: Alle Geschäfte dürfen unter Einhaltung von strengen Sicherheitsvorschriften öffnen. Zweitens: Die großen Lebensmittelkonzerne dürfen auch nur Lebensmittel verkaufen und die anderen Sortimente müssen abgetrennt werden. Dass dies möglich ist, hat der Handel im ersten Lockdown bewiesen, als es die 800-Quadratmeter-Regel gab. Drittens: Auf alle Non-Food-Umsätze (auch vom Online-Handel) wird eine Abgabe von zum Beispiel 20 Prozent in einen Corona-Strukturfond eingezahlt.“ Allerdings relativiert Berkenhoff auch den letzten Punkt ein wenig: „Ich gebe zu, dass mir die letzte Möglichkeit nicht besonders gefällt, weil dann ein neues Bürokratie-Monster geschaffen würde.“

Die bürokratischenHürden sind sehr hoch

Und er schließt mit einem Appell an die Minister-Adresse, der allerdings in Bezug auf die Hilfen auch noch eine andere Kritik-Adresse enthält: „Sie wissen, dass bisher von den angekündigten, großzügigen Hilfen für den Handel sehr wenig angekommen ist, weil die bürokratischen Hürden sehr hoch liegen. Bitte handeln Sie schnell, damit von unseren schönen Innenstädten nach dem Lockdown noch etwas übrig bleibt.“ Allerdings zeige er sich sogar von seinem „eigenen Handelsverband“ enttäuscht, weil der sich bis dato zu der Problematik noch gar nicht geäußert habe.

Dietrich Berkenhoffs weiteres und eher düsteres Resümee steht nicht im Brief, aber er sagt es im Gespräch: „Wir haben derzeit noch gar keine Vorstellung davon, welche unglaublichen Vermögenswerte durch Corona einfach vernichtet werden. Dazu gehört auch die völlige Entwertung der Innenstadtlagen.“