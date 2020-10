Iserlohner Schüler veröffentlichen eigenes Buch

Ein komisches, aber dennoch schönes Gefühl war es für die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Grundschule Gerlingsen, ihr erstes eigenes Buch endlich in den Händen zu halten. Darüber waren sich die Mädchen und Jungen am Freitagnachmittag einig. Zusammen mit dem Kinderbuchautor Boris Pfeiffer hat die ehemalige Klasse 4c Geschichten, Gedichte und Illustrationen für die Buchreihe „Kinderaugen“ ausgedacht und zu Papier gebracht. „Mein Ziel ist es, im Laufe der Jahre eine lange Buchreihe aufzubauen und ein Bild unserer Zeit und unserer Welt entstehen zu lassen, das möglichst groß und vielfältig ist“, sagte Boris Pfeiffer, der unter anderem für seine Kinderbücher „Die drei ??? Kids“ und „Das wilde Pack“ bekannt ist.

Dieses Mal hat er aber nur als Verleger agiert und die Kreativität ganz den Mädchen und Jungen überlassen. „Ihr habt euer erstes Buch geschrieben und ich finde, ihr habt eine tolle Leistung erbracht.“ Dass das Buch vielfältig und bunt ist, zeigt sich schon an vier kurzen Textfragmenten, die Boris Pfeiffer vom Klappentext des Buches vorliest: „Gestern habe ich einen Brief von meiner Lehrerin bekommen, das war etwas ganz besonderes. Schokolade hilft, auch gegen Mobbing. Da war ein Hund. Immer wenn wir zu Schule gingen, rannte er auf uns zu. Mein Freund hat über die Liebe gesprochen.“ Auch der stellvertretende Bürgermeister Michael Scheffler zeigte sich begeistert von dem Buchprojekt. „Ihr habt den Corona-Lockdown genutzt und euch Geschichten ausgedacht und aufgeschrieben. Sie erzählen von Abenteuern, sind spannend, lustig oder regen zum Nachdenken an.“

Die Idee zu dem Buch ist entstanden, als Boris Pfeiffer im November des vergangenen Jahres in die Grundschule gekommen war und dort von seinem Bücherprojekt berichtete. Bei Bettina Eisfeld, der Klassenpflegschaftsvorsitzenden, stieß diese Idee sofort auf fruchtbarem Boden. Bei ihrer Klassenlehrerin Barbara Stratmann mussten die jungen Autoren jedoch zunächst Überzeugungsarbeit leisten. „Ich wollte damit nichts zu tun haben“, gestand die Grundschullehrerin und fügte hinzu, dass sie die Befürchtung hatte, dass die laute Känguru-Klasse das nicht hinbekommen würde. „Aber letztendlich durch das Schreiben, durch das Eintauchen in die Geschichten wurden sie ganz leise und konnten dem Ausdruck verleihen, was in ihnen lebt“, so die Lehrerin.

Schüler legen Titel und Layout des Buches selbst fest

Daher rührt auch der Titel des Bandes „Leise Geschichten der lauten Kängurus“, den die Kinder gemeinschaftlich festgelegt haben. Und auch das Layout des Buches haben sie zusammen entwickelt. Durch die Geschichten habe Barbara Stratmann auch noch einmal die Möglichkeit bekommen, die Kinder noch besser kennenlernen. Gleichfalls nutzte sie die Gelegenheit noch einmal, um sich von ihren Schülerinnen und Schülern, ihrer letzten vierten Klasse, zu verabschieden.

Der Beitrag der Klasse 4c ist das bereits fünfte Band der „Kinderaugen“-Reihe, die im Graphiti-Verlag erschienen ist. Gemeinsam mit Michael Beautemps hatte Boris Pfeiffer den Verlag gegründet, um Kinderbücher zu retten, die nicht mehr gedruckt und verkauft werden. Schließlich hatte er dann mit der Buchreihe „Kinderaugen“ angefangen, in der nur die Geschichten von Kindern abgedruckt werden.

Das Buch der lauten Känguru-Klasse hatte der Autor nun rund 25 Mal drucken lassen, um den Bedarf vor Ort zu decken. „Ich drucke aber ,on demand’“, erklärte der Autor weiter. Das Buch kann also ganz normal im Buchhandel bestellt werden, sodass weiterhin der Bedarf gedeckt wird.

Um das Buchprojekt umsetzen zu können, kümmerten sich Barbara Stratmann und die Klassenpflegschaftsvorsitzende Bettina Eisfeld um Sponsoren und fanden diese mit MK Ambulanz, Sparkasse Iserlohn, Plett Sanitär Heizung Klima, Baumeister Elektrotechnik, Leci Gartenlandschaftsbau und WIMO Haas.