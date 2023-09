Iserlohner Senior fällt auf „Hallo Papa“-Trick rein

Erst, nachdem der Iserlohner das Geld an seine angebliche Tochter überwiesen hatte, erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Iserlohn. Ein 68-jähriger Iserlohner hat Geld an seine angebliche Tochter überwiesen. Was die Polizei in solchen Fällen rät.

Ein 68-Jähriger aus Iserlohn erhielt am Samstagnachmittag laut Polizeibericht eine SMS seiner angeblichen Tochter. Die falsche Tochter gab an, dass sie eine neue Nummer habe, da ihr altes Handy kaputt sei. Zudem bat sie um zwei Überweisungen. Der Iserlohner überwies daraufhin einen hohen dreistelligen Betrag per Onlineüberweisung. Erst später kamen ihm Zweifel und er erstattete Anzeige.

Die Polizei rät, bei einer Kontaktaufnahme dieser Art misstrauisch zu sein. Es empfiehlt sich, Angehörige unmittelbar unter der bislang bekannten Nummer anzurufen, um den Sachverhalt zu hinterfragen. Geldüberweisungen und -übergaben an Unbekannte sollten nie getätigt werden. Bei einer vollzogenen Überweisung ist es in jedem Fall ratsam, das Geldinstitut zu informieren, um die Zahlung eventuell noch rückgängig machen zu können. Betroffene sollten darüber hinaus eine Anzeige bei der Polizei erstatten.

