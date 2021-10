Iserlohner Senioren wegen Bänken verärgert über SIH

Die Bänke in Iserlohn und nicht zuletzt in der Innenstadt sind ein Dauerthema, dessen sich jetzt der Seniorenbeirat verstärkt annehmen will.

Iserlohn. Der Seniorenbeirat beklagt zu wenige Bänke in der Stadt. Weil der Stadtbetrieb einer Einladung zum Gespräch nicht folgt, hagelt es Kritik.

Die Stimmung ist gut, die Hoffnungen groß, als der Vorsitzende Michael Hufnagel den Tagesordnungspunkt aufruft, doch schnell kehrt bei den Mitgliedern des Seniorenbeirats Ernüchterung ein. Eigentlich, so die Hoffnung, hätte nun jemand vom Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer (SIH) zum Thema Sitz- und Ruhebänke in der Stadt vortragen sollen. Stattdessen übernimmt nun Hufnagel selbst, der SIH hatte schlicht niemanden geschickt, der den Senioren Rede und Antwort stehen könnte. Wenig überraschend kommt das bei der Sitzung im Rathaus nicht allzu gut an.

„Der SIH nimmt den Beirat offenbar nicht ganz ernst. Vielleicht sind sie ja zu sehr mit ihrem neuen Logo beschäftigt. Wir sind ein gewähltes Gremium, das geht so nicht“, poltert Klaus Deichmann (CDU) in Richtung Stadtbetrieb. Ebenso sieht das Dieter Beele (SPD): „Es geht ja auch nicht nur um Senioren. Die Bänke sind ja für jedermann da.“ Die SPD habe bereits 2019 einen Antrag für einen umfassenden Sachstandsbericht gestellt, bei dem es unter anderem um die aus Sicht vor allem vieler älterer Menschen dürftige Anzahl von Sitzgelegenheiten beziehungsweise deren Zustand geht. „Der Antrag ist bis heute nicht richtig bearbeitet worden. Wir wollen ein bisschen mehr Aufenthaltskultur in der Stadt“, fordert Beele noch.

„Jugendspezifische Geräusche“ als Abbau-Grund für Bänke

Bevor sich der Zorn der Beiratsmitglieder in Richtung SIH entlädt, hatte Michael Hufnagel zunächst das zum Sachstand mitgeteilt, was er vom SIH erfahren hatte. 1400 Sitzbänke gibt es demnach im Stadtgebiet, nicht mitgerechnet sind hier jene aus Metall, für die beim SIH eine andere Abteilung, nämlich die Stahlbauer zuständig seien. „In den letzten 20 bis 30 Jahren sind es kontinuierlich mehr Bänke geworden.“

Die Ursache dafür, dass es an einigen Stellen dennoch an Bänken mangelt, dürfte also woanders liegen. So baue nämlich der SIH Bänke dort, wo sie mehrfach beschädigt wurden, irgendwann ersatzlos ab. Ebenso verhält es sich, wenn sich Anwohner mehrfach beschweren, weil sich Jugendliche an Bänken treffen und dort regelmäßig und lautstark „jugendspezifische Geräusche“ – Zitat aus dem SIH-Info-Vortrag von Michael Hufnagel – von sich geben.

Der Wegfall von Bänken aus genannten Gründen sowie eine ungleichmäßige Verteilung führt aus Sicht vieler Beiratsmitglieder zu einem mindestens gefühlten Defizit an einigen Stellen. Eine Frage wäre auch, so Hufnagel, ob oftmals zerstörte Bänke vielleicht schlicht aus einem nicht geeigneten, weil nicht ausreichend robustem Material hergestellt worden wären. Und man nicht vielleicht auch hier ansetzen könnte.

Sponsoren könnten aus der Klemme helfen

Hufnagel schlägt nun vor, auf Basis der genannten Informationen im Beirat selbstständig ein Konzept zu erarbeiten, wo Bedarf ist und wo man vielleicht auch Bänke entfernen könnte, um sie an anderer Stelle wieder aufzubauen. Gunther Kingreen (FDP) sieht es ähnlich. „Wenn das die Stadt alles erledigen müsste, wäre das ein Arbeitsbeschaffungsprogramm. Das können wir uns schlicht nicht erlauben“, spielt er auf die bekanntermaßen prekäre Haushaltslage an.

Auch Uwe Albert („DieIserlohner“) warnt, man befände sich nur einen „Fliegenschiss“ entfernt vom Nothaushalt. Besser sei es, als Beirat nach möglichen Sponsoren zu suchen, um dort Bänke aufzustellen, wo man meint, dass welche fehlen. „Wir müssen uns da von der großen Politik verabschieden und selber ganz spezifisch schauen, wie wir vorgehen“, sagt Ausschussmitglied Ingo Graumann.

Am Ende wird salomonisch entschieden. Der Tagesordnungspunkt wird vertagt, über Bürgermeister Michael Joithe soll nun erreicht werden, dass der SIH jemanden zur nächsten Sitzung schickt. Gleichzeitig soll es eine Beschwerde über SIH-Chef Axel Raue geben, weil der der Bitte, jemanden zu schicken, im ersten Anlauf nicht entsprochen habe.