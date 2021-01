Iserlohner Seniorin seit zwei Wochen erneut ohne Heizung

Iserlohn. Die Ursachenforschung nach dem Wassereinbruch in Erika Küchenbergs Haus zieht sich in die Länge.

Mehr als vier Wochen sind seit der Überflutung von Erika Küchenbergs Keller inzwischen vergangen. Wie berichtet, war in der Nacht zu Heiligabend Wasser in das Gebäude gelaufen und hatte unter anderem die Heizung beschädigt. Die hatte zwischenzeitlich ein Gutachter spontan repariert.

Am 4. Januar begann dann die Stadt Iserlohn, die im vergangenen Jahr die Offenlegung des benachbarten Baarbachs in Auftrag gegeben hatte, mit der Ursachenforschung. Nicht nur die wurde bis jetzt nicht abgeschlossen, sondern auch das Leck, aus dem das Wasser in den Keller fließt. Die Feuerwehr hatte Weihnachten mit dem Abpumpen begonnen. So lange diese Pumpe im Einsatz war, blieb alles trocken. Am 12. Januar wurde sie allerdings von einer von der Stadt beauftragten Firma getauscht. Und das neue Exemplar zog zwischenzeitlich Schlamm, sorgte für die nächste große Überflutung des denkmalgeschützten Hauses an der Lägerbachstraße und für den endgültigen Ausfall der Heizung.

„Meine Mutter liegt unter zwei Decken im Wohnzimmer und friert“, schildert André Küchenberg. Der Sohn der Betroffenen wohnt in unmittelbarer Nähe und holt die 75-Jährige, die ihr Haus nicht komplett verlassen möchte, stundenweise zu sich. Sie habe inzwischen ein Bett im Wohnzimmer aufgestellt, zwei Elektroheizungen schaffen es aber nicht, ausreichend Wärme zu produzieren. Er beziffert den Schaden an der Heizung mit etwa 8000 Euro. André Küchenberg möchte niemandem für den Schaden an sich einen Vorwurf machen, will allerdings schnellstmöglich, dass die Anlage wieder repariert wird. „Wir können das jetzt nicht einfach so machen lassen, ohne zu wissen, wer es am Ende bezahlt“, so Küchenbergs Sorge.

Keine Rede von einer neuerlichen Überflutung

Bis einschließlich Montag, immerhin bereits der 25. Januar, hatte die Heimatzeitung seit Beginn der Ursachenforschung nahezu alle zwei Tage bei der städtischen Pressestelle nachgefragt, am gleichen Tag hieß es schließlich in einer E-Mail: „Vorab ist zu sagen, dass aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse – zunächst ein extrem trockener Sommer und Herbst, nun ein sehr feuchter Dezember und Januar – derzeit ein sehr hoher Grundwasserpegel ansteht. Dieses Grundwasser scheint in den Keller der Familie Küchenberg einzudringen.“ Verschiedene alte Kanäle und Verrohrungen, die im Zusammenhang mit der historischen Bebauung des Lägertals, unter anderem einem ehemals auf dem Grundstück von Erika Küchenberg ansässigen Betriebs standen und nicht mehr in Betrieb und trocken waren, seien im Zuge der Arbeiten verschlossen worden.

So sei auch mit einem trockenen Kanal verfahren worden, der über das private Küchenberg-Grundstück verläuft. Bei der Suche nach der Ursache für den vollgelaufenen Keller, habe sich herausgestellt, dass dieser Kanal nicht mehr trocken ist, sondern nunmehr voll Wasser steht.

Nach dem Leerpumpen des Kanals habe sich gezeigt, dass „kein Wasser mehr in den Keller“ laufe. So lange das Wasser aus dem Kanal abgepumpt und in den Baarbach geleitet werde, was zurzeit laufend geschehe, bestehe also „nicht die Gefahr, dass erneut Wasser in den Keller“ laufe. „Aktuell geht es darum, herauszufinden, warum der Kanal, der vorher trocken war, jetzt voll Wasser steht und wie weiter verfahren werden soll“, hieß es weiter aus dem Rathaus. Dafür sei unter anderem eine Kamerauntersuchung des betroffenen Kanals erforderlich, die aufgrund des derzeit hohen Wasserstandes in dem Bauwerk bis auf Weiteres allerdings nicht möglich sei. Die erneute Havarie und der damit verbundene Heizungsdefekt wird in der Stellungnahme der Stadtverwaltung mit keiner Silbe erwähnt.

Schnelle Lösung nicht in Sicht

Auf nochmalige Nachfrage der Heimatzeitung am Montag und Dienstag, wie es denn nun mit der Reparatur der defekten Heizung und den damit verbundenen Kosten weitergehen soll, gab es von Seiten der städtischen Pressestelle folgende Antwort: „Selbstverständlich ist es sehr bedauerlich, dass die Heizung erneut ausgefallen ist. Sobald die Ursache des Wasserschadens ermittelt ist, steht fest, wer für entstandene Kosten wie zum Beispiel die Reparatur der Heizung oder eine neue Heizungsanlage haften muss. Wie in vergleichbaren Schadensfällen auch, könnte die Stadt nur in eine Schadensregulierung eintreten, wenn ihre Versicherung die Einstandspflicht dem Grunde nach bestätigt hätte.“