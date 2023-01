Iserlohner SPD fragt nach Leerstands-Management

Seit etwa zwei Jahren steht dieses Ladenlokal an der Unnaer Straße in der Iserlohner Fußgängerzone leer.

Iserlohn/Letmathe. Die SPD-Fraktion im Iserlohner Stadtrat hat zahlreiche Fragen an den Stadtmarketing-Beirat. Es geht um Leerstände, auch die in Letmathe.

Für die nächste Sitzung des Stadtmarketing-Beirats bittet die SPD-Ratsfraktion um die Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Leerstands- und Standortmanagement“.

In der Begründung heißt es: In einer großangelegten Studie, gefördert durch den Bund, sei die kostenlose Plattform „LeAn“ entwickelt und professionell programmiert worden, die dem Stadtmarketing der Kommunen Hilfestellung bieten soll bei der Neuansiedlung, der Vermarktung von Leerstand und der Innenstadtbelebung. „Da die beiden Citymanagerinnen absehbar nur befristet bis 31. Dezember 2023 für die Stadt Iserlohn arbeiten, ist es schon jetzt an der Zeit, sich über mögliche Nachfolgeregelungen zu informieren. Das Tool könnte aus unserer Sicht aufgrund der professionellen Entwicklung eine sinnvolle und erfolgversprechende Ergänzung sein, die die Effektivität und Effizienz des Leerstandsmanagements steigert“, schreiben die Sozialdemokraten.

Die Verwaltung wird daher gebeten zu berichten, wie viele Ladenfläche Iserlohn für Gewerbe insgesamt hat und wie hoch der Leerstand ist beziehungsweise wie viel Fläche von Leerstand bedroht ist. Ebenso, wie sie die Vollständigkeit der Datenlage einschätzt und wie mögliche Lücken in der Erfassung geschlossen werden sollen. Gefragt wird außerdem, in welchem Umfang der smarte Innenstadtplan Iserlohn bereits für die Ansiedlung erfolgreich gewesen ist. Auskunft geben soll die Verwaltung auch, welche die ersten Schritte der Citymanagerinnen für Iserlohn und Letmathe waren, was als Nächstes geplant ist und wie sie die Ansiedlung und Attraktivität der Innenstädte Iserlohns und Letmathes gestalten wollen. Die SPD-Fraktion fragt zudem, ob das seit 1. Januar 2023 zur Verfügung stehende, kostenlose Werkzeug „LeAn – Die Stadtretter“ genutzt wird. „Wenn nicht, warum nicht? Wenn ja, wie viele Beschäftigte wurden und werden in der Bedienung geschult?“, heißt es in dem Antrag.

