Iserlohner SPD-Fraktion fordert Arbeitskreis Gesundheit

Iserlohn. Klinik-Zusammenschluss und Probleme bei ambulanter Versorgung: In Iserlohn soll ein Arbeitskreis Gesundheitsversorgung eingerichtet werden.

Um die Aufnahme des Tagesordnungspunktes „Einsetzung des Arbeitskreises Gesundheit“ für die nächste Ratssitzung am Dienstag, 26. September, bittet die SPD-Fraktion Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe.

In der Begründung heißt es: „Die Gesundheitsversorgung in Iserlohn ist im Umbruch begriffen. Nach der Entscheidung des Kreises, das Marienhospital Letmathe zu schließen, haben sich jetzt die Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft in der Iserlohner Innenstadt zusammengeschlossen, was in Zukunft auch geografisch gelten soll. Gleichzeitig steht die Stadt vor den Herausforderungen bei der Sicherstellung der ambulanten Versorgung. Der Arbeitskreis soll Strategien entwickeln, zu den anstehenden Aufgaben passende Lösungen zu finden.“

Deshalb schlagen die Sozialdemokraten folgenden Beschluss vor: „Es wird ein Arbeitskreis Gesundheitsversorgung (AK Gesundheit) eingerichtet. Dem Arbeitskreis Gesundheitsversorgung soll je angefangenen zehn Mitgliedern einer Fraktion ein Mitglied, zuzüglich eines/einer Vorsitzenden angehören. Der Vorsitz des Arbeitskreises wird dem Vorsitzenden des Sozialausschusses übertragen“

