Iserlohner SPD geht hochmotiviert in den Wahlkampf

Nachdem sie am Freitagabend erstmals mit dem neuen Stadtverbandsvorstand digital konferiert hatten, erläuterte Anja Ihme sowie auch Peter Leye per Zoom die nächsten Pläne.

Iserlohn. Die neue Iserlohner SPD-Doppelspitze und das gesamte Vorstandsteam sind in der Briefwahl deutlich bestätigt worden.

Auch nach fast sechs Stunden digitalem Bundesparteitag – noch dazu am bisher sommerlichsten Tag des Jahres – war die Euphorie noch da, ja sogar mehr als zuvor: „Diese Einigkeit gibt Kraft für den Wahlkampf“, sagte Anja Ihme, kurz nachdem am Sonntag das Wahlprogramm nahezu einstimmig beschlossen und Olaf Scholz mit 96,2 Prozent offiziell zum Kanzlerkandidaten gekürt worden war.

Besonders beeindruckt hat die SPD-Stadtverbandsvorsitzende, dass sich „das gerade heute in unserer Gesellschaft so wichtige Thema Respekt wie ein roter Faden“ durch den Tag gezogen habe. „Und dann Olaf Scholz – ich kann mir keinen besseren vorstellen als Kanzler. Denn das, wofür er steht, ist nicht nur Hoffnung, das ist ein konkreter Zukunftsplan, das sind nicht nur Visionen, das ist eine Mission“, machte die SPD-Ratsfrau deutlich.

Aus seinem heimischen Büro schilderte Peter Leye ebenfalls via Zoom seine Eindrücke vom digitalen Bundesparteitag der SPD. Foto: IKZ-Screenshot / IKZ

Auch Peter Leye, ihr Partner in der neuen Doppelspitze des Stadtverbandes der Sozialdemokraten, konnte da nur beipflichten: „Für mich passen Programm, Rede und der Kandidat selber so was von gut zusammen, dass man daraus Motivation ziehen kann, nicht nur für unsere Mitglieder, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger“, sagte der langjährige Ratsherr: „Ich freue mich jetzt auf den Wahlkampf und denke, dass wir erfolgreich sein können.“ Auch wenn es bis zur heißen Phase, den zehn Wochen vor dem 26. September, noch genauso lang hin ist, habe man bereits erledigt, was zu erledigen sei: Plakate und Wahlkampf-Utensilien sind geordert, die Anträge bei der Stadt gestellt.

Mit Blick auf die Impfungen hoffe man sehr, dass im Vergleich zur Kommunalwahl im vergangenen Jahr mehr an persönlichen Begegnungen möglich sein werde. „Denn gerade darin liegt eine besondere Stärke unserer Kandidatin Bettina Lugk“, sagte Anja Ihme. Was zudem an landes- und bundespolitischer Prominenz durch die guten Kontakte von Dagmar Freitag und Ulla Schmidt, deren Büroleiterin Bettina Lugk ist, nach Iserlohn komme, entscheide sich noch. Bis Veranstaltungen und Haustürwahlkampf möglich seien, setzt die SPD auf die sozialen Medien und auf weitere digitale Formate wie am Dienstgabend zur Zukunft der Pflegeberufe und am Mittwochabend zur Situation von Kulturschaffenden in Corona-Zeiten (Infos und Anmeldung unter www.dagmar-freitag.de).

Noch deutlichere Zustimmung für Satzungsänderung als bei digitaler Abstimmung

Dass die Doppelspitze vor allem im Wahlkampf, aber natürlich auch sonst auf die Stärken der übrigen zehn Mitglieder des Stadtverbandsvorstandes bauen und sich auf sie verlassen könne, sei bei der ersten gemeinsamen Sitzung in digitaler Form am Freitagabend mehr als deutlich geworden. Der Vorstand war bekanntlich am 17. April ebenfalls online gewählt worden, wobei die insgesamt 44 Delegierten, von denen einige auch nicht hatten teilnehmen können, ihr Votum anschließend noch mal per Brief bis Ende April bestätigen bzw. abgeben mussten. Da derzeit noch nicht alle informiert hätten werden können, möchte der Vorstand die Zahlen noch nicht im Detail bekannt geben. Nur soviel: „Alle haben noch bessere Ergebnisse erreicht als beim Digital-Parteitag“, freute sich Peter Leye. Und vor allem, so Anja Ihme, habe auch die nötige Satzungsänderung zur Einrichtung der Doppelspitze bei der Briefwahl eine noch deutlichere Zustimmung erhalten. Was die beiden mit ihren unterschiedlichen politischen Schwerpunkten und das ebenso heterogene Vorstandsteam, dem Jusos wie sehr erfahrene Genossen angehören und in dem jeder der fünf Ortsvereine vertreten ist, in ihren Entscheidungen bestätigte.

Zusammenarbeit zwischen den Ortsvereinen soll „auf neue Füße gestellt“ werden

„Wir wollen die Zusammenarbeit zwischen den fünf Ortsvereinen auf neue Füße stellen“, kündigte Peter Leye an. Zusätzlich zum regelmäßig tagenden Stadtverbandsausschuss sollen die Kooperation und auch der Austausch noch intensiviert werden, so beispielsweise über einen Newsletter. Und zum Erreichen des gemeinsamen Zieles, mit den Menschen in Iserlohn über die lokalen Auswirkungen von Bundes- und Landespolitik wieder mehr ins Gespräch zu kommen und andererseits die Stimmung zurückzuspielen, soll es mindestens an einem Samstag im Monat einen Stand in der Innenstadt geben. „Wir möchten einen Treffpunkt schaffen, und das nicht nur im Wahlkampf, sondern dauerhaft“, kündigte Leye an.

