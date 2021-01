Iserlohner SPD kritisiert Vorgehen bei der JVA-Drüpplingsen

Iserlohn. Viele Fragen seien weiterhin unbeantwortet, es fehle an Begründungen.

„Mit Bedauern mussten wir feststellen, dass das Abrisskonzept für die früheren Dienstwohnungen an der Justizvollzugsanstalt in Drüpplingsen zwar auf Antrag der SPD-Ratsfraktion den Mitgliedern des Rates der Stadt Iserlohn zur Verfügung gestellt wurde. Dies erfolgte allerdings nur unter der Maßgabe, dass wir hieraus keine Informationen an die Bürger oder die interessierte Öffentlichkeit weitergeben“, schreibt die SPD-Fraktion aus aktuellem Anlass an Bürgermeister Michael Joithe.

Auch vom Land und dem zuständigen Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) habe es für die Bürger bisher erneut nur eine E-Mail mit einer groben Skizzierung des Konzepts gegeben. „Viele Fragen bleiben weiterhin unbeantwortet und Begründungen fehlen. So können wir beispielsweise nicht nachvollziehen, warum zumindest teilweise die Anfahrt des zu erwartenden hohen Aufkommens an Bauverkehr über die Heidestraße erfolgen soll“, schreibt die SPD weiter.

Bürgern sollte vollständiges Konzept vorgelegt werden

„Auch der Hinweis auf eine zu erstellende Baustraße liest sich im ersten Moment zwar gut. Bei genauerem Hinsehen handelt es sich jedoch lediglich um einen kurzen Abschnitt im nordöstlichen Bereich entlang der JVA-Mauer. Keineswegs wird Bezug genommen, auf die von den Anwohnern und von unserer Fraktion immer wieder geforderte Baustraße, welche bis zur Bundesstraße 233 (Baarstraße/Kalthofer Straße) angelegt werden sollte, um somit Heide- und Mühlenstraße vom Bauverkehr zu befreien“, kritisiert die Partei.

„Wir bitten Sie daher, sich intensiv beim BLB beziehungsweise der Landesregierung dafür einzusetzen, dass den Bürgern das vollständige Abrisskonzept zur Verfügung gestellt wird.“ Um dieses Ansinnen zu unterstützen, ist inzwischen auch die Landtagsfraktion von Iserlohner SPD-Seite angesprochen worden. Diese habe zugesagt, für die nächste Sitzung des Justizausschusses einen Bericht zur Sache anzufordern.