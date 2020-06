Iserlohner Stadtarchiv stößt an seine Grenzen

Iserlohn. Der Kulturausschuss macht den Weg frei für die Übernahme städtischer Räume in der Alten Post.

Das Stadtarchiv platzt förmlich aus den Nähten. Nach 16 Jahren in der im Jahr 2004 bezogenen Alten Post sei der Platz ausgeschöpft, berichtete Rico Quaschny im Kulturausschuss. Der Archivleiter erläuterte: „Die erfolgreiche Arbeit des Stadtarchivs stößt weiter an Grenzen. Personelle Vakanzen über Monate hinweg, die Belastung durch zusätzliche Projekte und Aufgaben sowie das sich verschärfende Raumproblem belasten die Archivarbeit.“ Quaschny warnte: „Unter diesen Bedingungen können der Ausbau der Digitalisierung, der Einstieg in die elektronische Langzeitarchivierung und der immer noch notwendige Abbau von Arbeitsrückständen nicht gelingen.“

Zunehmend würden Sachen aus dem Rathaus abgegeben, verwies er auf größere Aktenübernahmen aus dem Standesamt, dem Bürgermeisterreferat, dem Rechtsamt und der Südschule. Im Zusammenhang mit Umzügen aus dem Rathaus und Schulschließungen müsse das kommunale Archivgut dringend gesichert werden. Zudem gaben Privatpersonen, Vereine und Firmen dem Archiv im vergangenen und in diesem Jahr umfangreiche Unterlagen. Er nannte beispielhaft den Schwimm-Verein I 95 Iserlohn und die Brauerei Iserlohn.

Das war ein Stichwort für SPD-Ratsherr Dieter Beele: „Die Vandalen haben in der alten Brauerei gewütet. Das Herz blutet, wenn man da so lange wie ich gearbeitet hat. Das Unternehmen hat einen neuen Eigentümer, das was noch vorhanden ist, sollte das Archiv sichern.“ Dabei sei er gerne behilflich, machte der frühere Betriebsratsvorsitzende deutlich. Das will Quaschny, der bereits einmal in der alten Braustätte im Grüner Tal war, gerne annehmen.

25 Jahre für die Erfassung von Büchern

Zu den Raumproblemen kommen noch personelle Probleme, machte Quaschny deutlich, dem laut Stellenplan 3,433 Stellen zustehen, der aber mit mehreren personellen Ausfällen zu kämpfen hat. Allein für die digitale Langzeitarchivierung brauche er speziell dafür ausgebildetes Personal. Für die Erfassung des vorhandenen Buchbestandes in der Archivbibliothek müssten, wenn keine personelle Unterstützung komme, noch über 25 Jahre veranschlagt werden.

Das Interesse an der Stadtgeschichte sei nach wie vor hoch: zunehmend nutze die Öffentlichkeit die Onlineangebote, erläuterte Quaschny und nannte diese Zahlen: 933 Direktnutzungen, 324 Führungsteilnehmer, 381 Vortragsbesucher, 163 Teilnehmer am Tag der offenen Tür, 1181 Online-Recherchen sowie 1449 schriftliche Auskünfte und 1195 telefonische Informationen. Hinzu kommen 5100 Zugriffe auf der Internetseite des Stadtarchivs und fast 4000 Nutzer der Digitalseiten des Iserlohner Kreisanzeigers, die seit Herbst 2018 im Zeitungsportal NRW kostenfrei zur Verfügung stehen. „Als erstes Kommunalarchiv aus dem Märkischen Kreis beteiligte sich das Stadtarchiv Iserlohn an dem Zeitungsportal NRW (https://Zeitpunkt.nrw). Seit Herbst 2018 sind digitalisierte Mikrofilme des Iserlohner Kreisanzeigers und Zeitung sowie der Vorläuferzeitungen online zugänglich. Im Berichtsjahr waren für die Iserlohner Zeitungsausgaben sehr hohe Nutzerzahlen, Zugriffe und Downloads zu verzeichnen. Die Entscheidung, sich an dem Projekt zu beteiligen, hat sich als richtig und sehr nutzerorientiert erwiesen.“ Laut Quaschny erfolgten im vergangenen Jahr auf dieser Internetseite über 186.800 Zugriffe und fast 16.600 Downloads des IKZ.

Einstimmiges Votum nach SPD-Antrag

Quaschny berichtete von Bildungspartnerschaften mit Schulen und Vortragsreihen mit der VHS sowie Kooperationen mit dem Heimatverein Letmathe und dem Förderverein Haus Letmathe. Straßennamen, Iserlohn-Wiki, historische Informationstafeln und die Bestandssicherung und -Erhaltung waren weitere Arbeitsschwerpunkte im vergangenen Jahr, so Quaschny.

Einstimmig verabschiedete der Kulturausschuss den Antrag der SPD-Fraktion, dem Stadtarchiv zusätzliche Räume in der Alten Post zur Verfügung zu stellen. Dies soll bei Freiwerden von Räumen oder durch die Verlegung anderer städtischer Nutzer geschehen. Annegret Simon erinnerte an den Ankauf der Alten Post im Hinblick auf die Erweiterungsmöglichkeiten und die großen Investitionen in dem Gebäude für Statik und Aufzug. Der feuchte Keller habe die Raumproblematik für historische Materialien erneut eingeschränkt.