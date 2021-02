Iserlohner Stadtmusikanten: Ein Jahr ohne bezahlten Auftritt

Iserlohn. Durch die ausgefallenen Auftritte im vergangenen Pandemie-Jahr fallen für die Show- und Marchingband wichtige finanzielle Mittel weg.

Über ein Jahr ist es her, dass die Iserlohner Stadtmusikanten ihren letzten bezahlten Auftritt beim ADAC-Supercross in Dortmund hatten. Danach war aufgrund der Corona-Pandemie Schluss. Langsam entwickelt sich das zu einem echten finanziellen Problem für die Show- und Marchingband. „Es ist ja nicht nur so, dass wir in der letzten Saison null Auftritte hatten, bis auf den im Januar, wo wir noch nicht über Corona geredet haben. Das ist auch für dieses Jahr zumindest eine große Gefahr“, sagt Geschäftsführer Michael von Calle. Denn die ersten Veranstaltungen, die im Frühjahr und Anfang Sommer stattfinden sollten, sind bereits weitestgehend abgesagt.

Dadurch fallen finanzielle Mittel weg, die der Verein aber für die laufenden Kosten benötigt. Zum einen für das Vereinsheim, das monatlich um die 1300 Euro Miete kostet. Um auch verstärkt ihren Nachwuchs ausbilden zu können, hatte der Verein zuletzt weitere Übungsräume angemietet – großartig nutzen konnten sie diese noch nicht. Und Aufgeben möchten die Stadtmusikanten ihr Vereinsheim nicht, das sie mit viel Herzblut in der Vergangenheit renoviert haben.

Zudem hatten sie vor der Pandemie auch in neue Uniformen für die Anfänger investiert, die im vergangenen September schließlich geliefert wurden. „Das waren dann auch mal eben 3500 Euro, die uns wehtun“, so Michael von Calle weiter. Und auch in Proben mit einem Dozenten für die aktuelle Show wurde bereits investiert, die zur geplanten Jubiläumsfeier im Oktober 2020 aufgeführt werden sollte – macht noch mal knapp 6000 Euro oben drauf.

Verein hofft auf Unterstützungvon Sponsoren oder Spendern

„Alles in einem Satz: Noch so ein Jahr, wie letztes Jahr, können wir uns nicht erlauben. Da brauchen wir Unterstützung“, sagt Michael Busch, zuständig für Pressearbeit im Verein, und hofft, dass vielleicht von städtischer Seite, von Sponsoren oder Leuten, die etwas spenden möchten, Unterstützung kommen kann. Bislang waren die Stadtmusikanten immer autark, unter anderem dank der Gründung des Fördervereins. „Das alles hier ist ja schon immer durch de eigenen Einnahmen und Gagen selbst finanziert. Jetzt kommt aber der Punkt, wo man auf irgendeiner Form auf Unterstützung angewiesen ist, sonst geht das hier den Bach runter“, fügt Markus von Calle aus dem PR-Team hinzu.

Trotz der Schwierigkeiten freuen sich die Stadtmusikanten auf ihre Jubiläumsfeier, die sie im Herbst nachholen wollen. „Bis jetzt muss man davon ausgehen, dass man im Oktober in irgendeiner Form Veranstaltungen wieder machen kann“, blickt Markus von Calle optimistisch in die Zukunft. Doch dafür müssen Probenmöglichkeiten geschaffen werden, nicht nur für die Stadtmusikanten, sondern auch für die Gast-Bands.

Doch die Pandemie wirkt sich aber nicht nur finanziell auf den Verein aus, sondern eben auch auf musikalischer und sozialer Ebene. Durch die Corona-Schutzverordnung fallen die Probenmöglichkeiten weg. Nach dem ersten Lockdown, als es für gut dreieinhalb Monate wieder los gehen konnte, haben die Stadtmusikanten unter erschwerten Bedingungen wieder proben können. Vier bis sechs Wochen hatte es gedauert, bis sie wieder zu ihrem gewohnten Sound zurückgekehrt sind. Seit Oktober sind Proben allerdings wieder nicht erlaubt. Sollte der Fall eintreten, dass die Stadtmusikanten im Sommer wieder starten könnten, wären sie, je nachdem wie lange der Lockdown noch anhält, nicht auftrittsfähig.

Showproben beginnen mehrfach bei Null

Auch mit ihrer neuen Show fallen die Musiker wieder zurück. „Ende 2019 haben wir angefangen mit der Show. Wir hatten gerade ein paar Tage Lauftraining gehabt, dann kam der erste Lockdown“, erinnert sich Dirk Baumeister. Danach fingen sie wieder bei null an, große Fortschritte wurden erzielt, bis der erneute Lockdown kam. „Wenn wir wieder dürfen, dann fangen wir diese Show zum dritten Mal an“, sagt der Zugführer betrübt. Schließlich wollen sie dem Publikum bei der Jubiläumsfeier auch den gewohnten Sound und Show-Qualität bieten.

Bislang habe von den aktiven Musikern noch keiner die Band verlassen, doch auch das bereitet dem Dirk Baumeister Sorge. Denn durch die Pandemie könnten die Mitglieder in den Genuss der neu gewonnenen freien Zeit kommen, die sie mit Familie und Freunden nutzen, anstatt für die Musik, für die reichlich Wochenenden draufgehen. Und: „Wir haben extrem viel Nachwuchs, wo wir aber nicht wissen, ob wir den in der Form halten können“, berichtet Michael von Calle. Das werde sich zeigen, sobald die Lockerungen kommen und gemeinsame Proben wieder zulässig sind. Und darauf hoffen derzeit alle Mitglieder.