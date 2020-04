Iserlohner stellt „Face Shields“ mit einem 3D-Drucker her

Normalerweise stellt Christian Bayreuther mit seinem 3D-Drucker unter anderem Gehäuse für seine Geräte her. Jetzt aber, in Zeiten von Corona, nutzt er seinen selbst gebauten Drucker, um in der Krisensituation mit sogenannten „Face Shields“ – also Schutzschilden fürs Gesicht – zu helfen. „Ich wollte mich einfach an den guten Aktionen gegen das Virus beteiligen und auch meinen Beitrag leisten“, erklärt der Iserlohner. Als Systemadministrator ist er teilweise auch für systemrelevante Einrichtungen, unter anderem für gemeinnützige Organisationen wie der Lebenshilfe in Herne verantwortlich. „Aber das hat mir nicht gereicht, und im Moment habe ich sonst nichts zu drucken, also kann ich mich auch beteiligen“, erklärt er weiter.

Rahmen kommtaus dem Drucker

Für die Face Shields druckt er ausschließlich die Rahmen. Als Material benutzt er hauptsächlich das sogenannte „PLA“, ein Kunststoff, der als biologisch abbaubar gilt. „Das ist keine so große Umweltsauerei“, erklärt Christian Bayreuther.

An den Rahmen wird eine Klarsichtfolie aus dem täglichen Bürobedarf befestigt. Foto: Privat / IKZ

Das Kunststoff-Material befindet sich praktisch wie ein Draht auf einer Rolle, mit einem Durchmesser von 1,75 Millimeter. „Das wird dann dem Druckkopf zugeführt. Der erhitzt das Ganze und bringt das Material punkt- oder spurengenau auf eine Platte“ erklärt der Fachinformatiker. Wenn die erste Schicht abgearbeitet ist, fährt die Platte herunter und die nächste Schicht wird gedruckt, bis der komplette Rahmen fertiggestellt ist.

Im Moment braucht der Drucker noch zweieinhalb Stunden für vier Rahmen. „Ich versuche, das gerade zu optimieren“, erklärt der technisch versierte Iserlohner. Das eigentliche „Schutzschild“ wird dann an den Rahmen angebracht. Dafür benutzt er Klarsichtfolien aus dem alltäglichen Bürobedarf. Vier Löcher werden in den Rand der Folie gestanzt, so dass sie problemlos an den Rahmen befestigt werden kann. Der Rahmen, ähnlich wie ein Haarreif, wird dann vorn an die Stirn gesetzt. Das Face Shield ist zwar kein Schutz vor einer Coronavirus-Ansteckung, jedoch bietet es einen zusätzlichen Schutz vor einer möglichen Tröpfchen-Infektion.

Auf der Suche nach einem geeigneten Netzwerk

Doch all die produzierten Face Shields nützen nichts, wenn sie nicht „an den Mann“ kommen. Christian Bayreuther sucht daher noch Abnehmer. Verkaufen möchte er sie für einen Euro das Stück, um die Produktionskosten zu decken. „Ich habe aber leider kein Netzwerk, wo ich sie unterbringen könnte“, erklärt er. Ansprechen will Christian Bayreuther weniger private Abnehmer, die mit dem Schutz einkaufen gehen würden, sondern vielmehr die systemrelevanten Berufsgruppen, wie Ärzte und Pfleger oder Einrichtungen wie Seniorenheime und Krankenhäuser.

Interessierte können sich bei Christian Bayreuther unter der E-Mail-Adresse office@pc-hilfe-ruhr.de melden.