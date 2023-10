Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Wesermarsch ist am Vormittag auch ein Mann aus Iserlohn ums Leben gekommen (Symbolbild).

Unfall Iserlohner stirbt bei Verkehrsunfall auf B212 in Stadtland

Stadtland/Iserlohn. Am Samstag sind bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Stadtland zwei Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein 82-jähriger Iserlohner.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B212 in Höhe Hiddingen in der Ortschaft Stadtland (Niedersachsen) sind am Samstagvormittag zwei Menschen ums Leben gekommen und drei weitere schwer verletzt worden. Unter den Todesopfern ist auch ein 82-jähriger Mann aus Iserlohn.

Wie die Polizei aus dem Landkreis Wesermarsch mitteilt, wollte ein 60-jähriger Porsche-Fahrer auf der zweispurigen Bundesstraße eine Fahrzeugkolonne in Fahrtrichtung Nordenham überholen. Auf der regennassen Fahrbahn verlor der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal in den einspurigen Gegenverkehr. Dort fuhr ein 79-jähriger Mann aus Butjadingen mit seinem VW T-ROC und drei weiteren Personen in Richtung Brake.

Der Fahrer sowie der 82-jährige Iserlohner auf der Rückbank verstarben noch am Unfallort. Die Beifahrerin (ebenfalls aus Butjadingen), eine Frau auf der Rückbank und der Porsche-Fahrer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge mehrere Meter weit geschleudert. Ein Fahrer (50 aus Bremerhaven) eines VW Arteon kollidierte mit den Unfallautos und verletzte sich leicht. Darüber hinaus kommt es zum Zusammenstoß mit einem Gespann aus VW-Transporter und Pferdeanhänger. Der Pferdeanhänger samt Pferd kippte um. Das Pferd erlitt bei dem Unfall Prellungen. Ein weiteres Fahrzeug hatte bei der Fahrt durch das Trümmerfeld ebenfalls Schaden genommen.

An der Unfallstelle landeten zwei Rettungshubschrauber. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, THW und Polizei war auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz, um sich um traumatisierte Ersthelfer zu kümmern. Insgesamt waren laut Stadlands Gemeindebrandmeister Robert König rund 120 Einsatzkräfte an der Unfallstelle im Einsatz. Die Bundesstraße war über mehrere Stunden gesperrt.

