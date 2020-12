Iserlohner Theater holt „Onair“, Elvis und Götz Alsmann nach

Iserlohn. Für einige Veranstaltungen im Iserlohner Parktheater gibt es Nachholtermine, für andere werden Karten gutgeschrieben.

Wegen des Lockdown muss das Parktheater bis einschließlich einschließlich 10. Januar geschlossen bleiben. Anders als im Frühjahr könne das Parktheater-Team die meisten der ausfallenden Veranstaltungen nicht zeitnah nachholen, schreibt das Kulturbüro in einer Pressemitteilung. Den Kunden würden diese Tickets deshalb gutgeschrieben. Für immerhin vier Vorstellungen gebe es jedoch Nachholtermine, für die die Ursprungstickets ihre Gültigkeit behalten.

Folgende Veranstaltungen aus dem Dezember und Januar werden nachgeholt: 2. und 3. Dezember, „Onair“, der neue Termin steht noch nicht fest; 8. Dezember, „Christmas with Elvis“: Nachholtermin mit dem Programm „Elvis‘ Favorite Gospel Songs“ am Dienstag, 11. Mai; 16. Dezember, Götz Alsmann: Nachholtermin am Freitag, 29. Oktober. Alle anderen, nicht explizit genannten, Vorstellungen im Zeitraum 1. Dezember bis 10. Januar werden gutgeschrieben. Die Abonnenten erhalten für die ausfallenden Abo-Veranstaltungen einen Tauschbon, den sie beim nächsten Kauf einer Abo-Veranstaltung verrechnen lassen können. Er werde aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens im Abobüro jedoch nicht ausgedruckt zur Verfügung gestellt, sondern im Kundenkonto des Abonnenten elektronisch verwaltet. Im Freiverkauf gekaufte Tickets würden mit einem Gutschein gutgeschrieben, den die Kunden automatisch per Post zugesendet bekommen.

Ein wichtige Neuigkeit gibt es laut Pressemitteilung zudem für die Abonnenten des Parktheaters: Zum Ende der Spielzeit 2020/2021 würden alle bis dahin noch nicht eingelösten Tauschbons, die seit dem Frühjahr aufgrund von Veranstaltungsausfällen entstanden sind, im Kundenkonto der Abonnenten in Geld gutgeschrieben und stünden somit als Zahlungsmittel zur Verfügung. Alle Kunden des Kulturbüros sollen in den nächsten Tagen im Direktkontakt per Mail oder per Post informiert werden. Wer noch nicht seine E-Mail-Adresse hinterlegt hat, wird gebeten, dies zu tun, weil damit dem Parktheater-Team der Kundenkontakt deutlich vereinfacht wird. Das Parktheater-Team bittet aktuell darum, alle Anfragen ausschließlich schriftlich per Post an das Kulturbüro Iserlohn, Theodor-Heuss-Ring 24, 58636 Iserlohn, oder per Mail an kulturbuero@iserlohn.de zurichten.