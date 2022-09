Iserlohner Trio soll in S-Bahn Reisende angegriffen haben

Gelsenkirchen/Iserlohn. Drei Iserlohner sollen in einer S-Bahn in Gelsenkirchen andere Fahrgäste belästigt, beleidigt und angegriffen haben. Die Polizei ermittelt jetzt.

Drei Iserlohner sollen am Samstagmorgen in einer S-Bahn in Gelsenkirchen wahllos andere Reisende belästigt und beleidigt haben. Nach Polizeiangaben gingen gegen 8 Uhr mehrere Notrufe wegen einer Auseinandersetzung in einem Zug am Hauptbahnhof bei der Polizei Gelsenkirchen ein.

Als die drei 17- und 20-jährigen Iserlohner ein älteres Ehepaar bedrohten, soll eine 17-Jährige eingegriffen haben und das Trio aufgefordert haben, von den Senioren abzulassen. Die jungen Männer beleidigten die 17-Jährige darauf hin und griffen sie mit Schlägen an, wobei sie Verletzungen an den Ohren und am Hinterkopf erlitten haben soll. Zwei andere Reisende sollen auf den Angriff aufmerksam geworden seien und die drei Iserlohner von der 17-Jährigen weggezogen haben. Die Männer konnten das Trio bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die alarmierten Bundespolizisten trafen die Reisenden am Bahnsteig an. Erste Befragungen ergaben dabei, dass die drei Iserlohner in der S-Bahn in Richtung Dortmund wahllos, in teils rassistischer Art und Weise, andere Reisende belästigt und bedroht haben sollen. Die Bundespolizei forderte die Aufzeichnungen aus der Videoüberwachung des Zuges an und leitete mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ein.

