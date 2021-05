Iserlohner verärgert: „Bäder mit Bordellen gleichgesetzt“

Schwerte/Iserlohn. Der ISSV und I95 unterstützen eine Initiative der Betreiber des Elsebads in Schwerte.

Die Lage ist aus Sicht der Bäderbetreiber frustrierend und beim Blick auf die Details auch kurios: Gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung, so wird es gleich mehrfach wiederholt werden, würden Schwimmbäder, auch Freibäder, aktuell in gleicher Weise betrachtet wie Diskotheken oder Bordelle. Und müssten demzufolge bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Eine Perspektive fehlt derzeit – auch wenn die schwarz-gelbe Landesregierung am Mittwoch über Lockerungen vielleicht schon an Pfingsten beraten wollte.

„Wehren uns gegen diese Gleichsetzung“

Um mit dem eigenen Anliegen nicht schon wieder überhört zu werden, hatten die Betreiber des Schwerter Elsebads Annette und Thomas Wild andere Betreiber von Bürgerbädern und verschiedene Verbandsvertreter am Dienstag zu einer Pressekonferenz zusammengerufen. Mit Ralf Brinkschulte (I95-Geschäftsführer) sowie Stephanie Hennecke (ISSV-Vorsitzende) und Rainer Bormann (2. Vorsitzender) waren auch Vertreter der beiden Iserlohner Bürgerfreibäder-Vereine dabei.

„Wir wehren uns gegen diese Gleichsetzung mit Bordellen und erklären, dass wir als Schwimmbadbetreiber einer wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe nachkommen: einen Beitrag zur Gesunderhaltung der Bevölkerung anzubieten durch Schwimmkurse und ein breitensportliches Schwimmangebot“, hatte es bereits in der Einladung geheißen. Es würde gezwungenermaßen eine ganze Generation von Nichtschwimmern heranwachsen. Dabei sei das Infektionsrisiko in Freibädern gering, bundesweit sei nicht ein Fall bekannt. Die Hygienekonzepte des letzten Sommers hätten funktioniert.

„Da, wo es geordnet laufen könnte, liegt alles brach“

„Wir fordern, dass die nächste Verordnung so gestaltet wird, dass zumindest eine Perspektive entsteht“, erklärt Ralf Brinkschulte im Gespräch. „Man kann uns nicht mit Fitnessstudios gleichsetzen“, kritisiert Stephanie Hennecke.

Die Gemengelage ist kompliziert. Gemäß Bund könnte nach fünf Tagen unter einer 100er-Inzidenz geöffnet werden. Außer das Land verschärft das Ganze mit eigenen Regeln, über deren Fortschreibung wie erwähnt aktuell beraten wird. „Die Ordnungsämter brauchen da selbst eine Orientierungshilfe“, erklärt Ralf Brinkschulte angesichts des aktuellen Wirrwarrs.

Forderung soll an Politik geleitet werden

„Was ist die Alternative zur Öffnung?“, fragt Thomas Wild. „Die Leute gehen an die Ruhr und an Seen. Und da, wo es geordnet ablaufen könnte, liegt alles brach.“ Dr. Hartwig Carls-Kramp, Vorsitzender des Netzwerks Bürgerbäder, fordert, Schwimmbäder als Sportstätten anzuerkennen und nicht als Freizeiteinrichtungen. „Wir vom Schwimmverband haben mittlerweile 30.000 Kindern das Schwimmen nicht beibringen können. Wie sollen wir das je nachholen?“, fragt Frank Rabe vom Schwimmverband NRW. Die Coronamaßnahmen würden wider wissenschaftlicher Meinungen mit der „Gießkanne“ ausgeschüttet.

Die Vereine und Verbände wollen ihre Forderung nun schleunigst an die Landesregierung weiterleiten. Von Iserlohner Seite sei auch MdL Thorsten Schick (CDU) informiert worden, sagt Stephanie Hennecke.

