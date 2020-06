Iserlohner Verbraucherzentrale hilft 5200 Ratsuchenden

Prepaid-Kreditkarten, die sich nach der Bestellung via Internet nicht als finanzielle Soforthilfe, sondern als kostenträchtiges Zahlungsmittel entpuppt haben. Energieversorger, die Kunden mit unzulässigen Preiserhöhungen überrumpelten. Haustürverkäufer, die angesichts der bevorstehenden Fusion der Anbieter „Unitymedia“ und „Vodafone“ zum Abschluss überflüssiger Verträge für den Fernseh­empfang drängten.

Und wenn etwas schieflief, wo eigentlich gezahlt werden sollte, folgte auch 2019 alsbald unerwartete Post eines Inkassobüros – mit der Ankündigung oft hoher Gebühren, drohender Mahnbescheide oder Zwangsvollstreckung inklusive. Bei rund 5200 Anliegen war die Verbraucherzentrale in Iserlohn 2019 Ansprechpartnerin, um Rechte durchzusetzen oder unberechtigte Forderungen abzuwenden.

Erfreulich sei für das Team darüber hinaus, dass die Stadt den Finanzierungsvertrag bis 2024 verlängert habe. „Auch wenn wir wegen der Corona-Pandemie einige Wochen keine persönliche Beratung anbieten konnten, waren wir per Telefon und E-Mail weiter mit Ratsuchenden in regem Austausch und Kontakt. Dabei hat sich gezeigt, dass gerade in unsicheren Zeiten der Schutz vor Übervorteilung durch unseriöse Geschäftspraktiken besonders gefragt ist“, erklärte Beratungsstellenleiterin Astrid Lindner bei der Vorstellung des Jahresberichts 2019. Mit rund 2300 Rechtsberatungen und -vertretungen hat sich die Beratungsstelle zumeist erfolgreich für die berechtigten Ansprüche von Ratsuchenden eingesetzt.

Viele kamen mit Anliegen und Problemen rund ums Thema Telekommunikation. Neben den Klassikern – nicht nachvollziehbare Posten auf der Telefonrechnung, Stolperfallen beim Anbieterwechsel, oder Frust, wenn vertraglich zugesicherte Internetgeschwindigkeiten und die Übertragungsraten beim tatsächlichen Surfen meilenweit auseinander lagen – sorgte mangelhafte Information beim Vertragsabschluss in Telefon-Shops für Ärger. „So berichteten Verbraucher, dass sie überrumpelt worden waren und Verträge unterschrieben hatten, deren Konditionen und Kosten sie erst im Nachhinein überblicken konnten“, erläutert Astrid Lindner.

Neun von zehn Handyshopskommen Pflicht nicht nach

Bei einer landesweiten Stichprobe hatte die Verbraucherzentrale festgestellt, dass neun von zehn Shops ihren gesetzlichen Informationspflichten vor Abschluss eines Handyvertrags nicht nachgekommen waren. Danach müssen Kunden die wesentlichen Vertragsinhalte im Produktinformationsblatt vor der Unterschrift ausgehändigt werden. Zum Weltverbrauchertag hat die Beratungsstelle nicht nur gezeigt, wie Kunden darauf pochen können, die vorgeschriebenen Informationen vom Verkäufer auch ausgehändigt zu bekommen. Die Verbraucherzentrale NRW hat zudem ein 14-tägiges Widerrufsrecht bei so komplexen Vertragskonstellationen gefordert. Nach TelDaFax, FlexStrom und Care Energy war mit der Bayerischen Energieversorgung BEV erneut ein Energieversorger mit fragwürdigem Geschäftsmodell Pleite gegangen. „Wir haben nicht nur über die Entwicklungen des Insolvenzverfahrens informiert, sondern auch Schritte erläutert, um offene Forderungen wie Boni und Guthaben gegen die BEV durchzusetzen und gegebenenfalls anzumelden“, zeigt Umweltberater Bernhard Oberle die Hilfestellungen für Ratsuchende auf.

Auch am Telefon untergeschobene Verträge hatten wieder Konjunktur. So waren etwa mit dem Versprechen, 1000 Euro gewonnen zu haben, Verbraucher zum Abschluss eines Zeitschriften-Abos gedrängt worden. Denn dies sei zur Abwicklung nötig, weil der vermeintliche Gewinn versteuert werden müsse. Dabei waren auch Kontodaten der Opfer abgefragt worden. Erst mit Zusendung der Vertragsunterlagen war den am Telefon Überrumpelten klar geworden, dass sie auf eine Abzockmasche hereingefallen waren.

Aktionen auch rund umKlimaschutz und Müll

„(Keine) Zeit für (falsche) Entscheidungen“ – bei dieser Kampagne hat die Beratungsstelle einen Weg aufgezeigt, um im Energiebereich in Sachen Klimaschutz das Richtige zu tun. Wenn in guter Absicht falsche Entscheidungen getroffen werden – zum Beispiel, weil geplante Maßnahmen entweder unnötig teuer sind, gar keinen Klimaschutzeffekt haben oder nicht die größtmögliche Wirkung erzielen – drohen Anstrengungen zu verpuffen. Mit Gesprächen und Aktionen half die Beratungsstelle, um mit Investitionen für sich selbst und auch kommunale Anstrengungen zum Klimaschutz das Beste rauszuholen. Die Umweltberatung hat Anstöße für das Vermeiden von Verpackungsmüll für die Unterwegs-Verpflegung gegeben. Wild entsorgt vermüllen Kunststoffverpackungen nicht nur Städte und verursachen zusätzliche Entsorgungskosten, sondern zerfallen in Mikroplastikteilchen. Ein Schwerpunkt 2019: Wasser trinken ohne Abfall. Die Beratungsstelle ist jetzt eine Refill-Station.