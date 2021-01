Iserlohner Verein "Bürger helfen Bürgern" macht weiter

Obwohl sich der Verein im Anfang der Pandemie gegründet hatte, wird die Arbeit auch im neuen Jahr fortgesetzt.

Iserlohn. Es war Mitte März, als die Verantwortlichen der Iserlohner Tafel das Angebot für Bedürftige mit Blick auf die eigene und die Gesundheit der etwa 1500 Kunden kurzfristig eingestellt hatten. Um die Bedürftigen auch weiter mit Lebensmitteln zu versorgen, hatten sich unabhängig voneinander Sylvia Olbrich (Flüchtlingshilfe Iserlohn), Martin Luckert (SPD-Bürgermeisterkandidat) und Svenja Finke (Fridays for Future) unter dem Motto „Iserlohn hilft“ engagiert.

Entstanden ist daraus der Verein „Bürger helfen Bürgern“, dessen etwa 25 Mitglieder sich weiterhin an der Schulstraße 28 ehrenamtlich für die Versorgung von Menschen mit Lebensmitteln, Kleidung und teils auch Hygieneartikeln einsetzen. Auch Tierfutter wird seit kurzem kostenfrei abgegeben. „Es war ja ursprünglich nur als Einkaufshilfe gedacht“, blickt Svenja Finke zurück in den März, als einige der heutigen Verantwortlichen am Wochenende der Tafel-Schließung gemütlich beisammen gesessen und sich spontan entschieden hatten, das Ganze zu übernehmen. Und sie gesteht: „Keiner hätte gedacht, dass da so eine große Sache draus wird.“

Die Sozialarbeiter in der Südlichen Innenstadt werden mehrfach in der Woche mit Lebensmitteln für ihre Schützlinge versorgt, ebenso gibt es eine Ausgabe im Sozialzentrum „Lichtblick“, zweimal wöchentlich auch an der Schulstraße. Dort kommen jeweils 80 bis 100 Bedürftige vorbei, um sich einzudecken. Gabenzäune wurden eingerichtet, an denen Kleidung unbürokratisch mitgenommen werden kann. Zuletzt gab es am 30. Dezember 80 Pizzen, die in der Südlichen Innenstadt verteilt wurden. Der Termin sei bewusst gewählt worden: „Ein klares Statement von uns: Wir denken auch nach Weihnachten an die Wohnungs- und Obdachlosen und andere Menschen in Notlagen“, erklärt Svenja Finke.

Auch wenn es traurig sei, dass ein solches Engagement überhaupt erforderlich ist, so sind sie und die anderen Ehrenamtlichen inzwischen zu einer kleinen Familie zusammengewachsen. Vom Teenager bis zu Senioren sind alle Generationen nicht nur dabei, wenn Lebensmittel abzuholen, zu sortieren oder an den Mann beziehungsweise die Frau zu bringen sind, wenn nicht Verwertbares an Tierschutzhöfe weitergegeben wird oder wenn Spenden abzuholen sind. Oft sitzen sie noch nach der Arbeit zusammen. Ihr Lohn ist die Dankbarkeit der Menschen, denen sie helfen, und die sich wiederum mit selbst gemachter Marmelade oder einer Tafel Schokolade erkenntlich zeigen. „Und wir machen erstmal weiter, der Bedarf ist riesig“, sagt Svenja Finke.