Iserlohner Wälder gehören auf eine höhere Risiko-Stufe

Der Blick aus dem Fenster der Iserlohner Feuerwehr macht deutlich, dass der angekündigte Regen nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Was ja zunächst einmal für sich genommen eine gute Nachricht ist. Seit Tagen und Wochen herrscht auch an diesem April-Ende-Tag schon wieder eine lange – für den Monat eigentlich unnatürliche – Trockenheit. Forstleute und sogar auch Waldspaziergänger melden eine große Trockenheit bei Holz und Böden in den heimischen Wäldern. Und während die aufgerüttelte Zivil-Gesellschaft natürlich in diesen Tagen in erster Linie über die Corona-Pandemie analysierend nachdenkt und sachlich bis noch emotional diskutiert, nach Lösungen für die aktuelle Lage und zukünftige Entwicklungen sucht, macht sich der Iserlohner Chef der Feuerwehr Jörg Döring überaus ernsthafte Gedanken über ein Szenario, das kurzfristig wohl nicht so viele Menschen unmittelbar gefährden dürfte, das aber doch ein mächtiges Katastrophen-Potenzial in sich tragen dürfte: Waldbrände.

Es sei zwar für eine Stadt wie Iserlohn nicht untypisch, aber man verfüge „hier bei uns eben doch über ziemlich viel Wald“. Deutlich über 50 Prozent der städtischen Fläche sei von grüner Natur, ob als Wald oder als Wiesen- oder Ackerfläche. „Fest steht zudem, dass veränderte Wetter- und Waldlagen und insbesondere auch Extrem-Ereignisse wie Kyrill die Rahmenbedingungen massiv verändert haben. Gefühlt hat es doch irgendwie generell aufgehört zu regnen.“ Die früheren feuchten Winter und auch der oft nasse April hätten dazu geführt, dass Waldbrandlagen „normalerweise“ erst in den Spätsommer-Monaten stattgefunden hätten. „Durch Schnee und Regen durchnässtes Laub ist vermodert. Heute liegen da zwei, drei Jahre altes Laub und Nadeln und trocknen weiter. Für am Boden laufende Feuer prima geeignet und auch in großer Menge vorhanden.“ Zudem würden die Borkenkäfer die Bäume schwächen, Stürme würden dafür sorgen, dass im Wald immer mehr Holz rumliege und somit instabile Bodensituationen schaffen. Jörg Döring: „Das sind Bedingungen, die bestens geeignet sind, ein Feuer auszulösen. Und das beginnt jetzt, siehe Gummersbach oder Wenden, eben sehr früh. Damit werden wir umgehen müssen. Da müssen wir uns als Gefahrenabwehr-Behörde deutlich angleichen und den Wald deutlich stärker in unsere Gefahrenabwehr-Planungen mit einbeziehen.“

Während der Suche kann Feuer sich weiter ausbreiten

Bereits in 2018 habe man sich mit rund sieben großen ausgedehnten Flächenbränden der Klasse 2 auseinandersetzen müssen. Brennende Kornfelder und Wälder im Iserlohner Norden, das Großfeuer am Wixberg – „einst seltene Ereignisse, die heute eben nicht mehr selten sind, auf die wir uns vorbereiten müssen“. Rund 95 Prozent aller Waldbrände, die ohnehin in ihrer absoluten Mehrheit am Boden beginnen, sind von Menschen gemacht. Das bestätigt auch Jörg Döring, aber er differenziert natürlich auch nach den tatsächlichen Aktionen: Die achtlos zurückgelassene Flasche im Wald und eine weggeworfene Kippe seien da ebenso anzuführen, wie der im Gras geparkte Wagen mit heißem Kat. Da sei der oft angeführte Blitzeinschlag als Brand-Grund schon eher deutlich seltener zu bemerken. Weiteres vorhandenes Basis-Wissen: Ein Nadelwald brennt deutlich leichter, anders und nachhaltiger als ein Mischwald.

Eine neue Bedeutung wird also in den nächsten Jahren die planbare Brandabwehr bekommen. Dazu gehören auch neue Möglichkeiten der Erlangung einer Lage-Übersicht. Anders als bei Bränden in bebauten Gegenden, die man natürlich sofort finden würde, bekäme man bei Waldbränden oft nur sehr ungenaue Beobachtungen, die zunächst einmal genau erkundet und eingegrenzt werden müssten. „In der Zeit der Suche kann sich das Feuer natürlich erst einmal in alle Richtungen ausbreiten. Und das kann es in der Fläche deutlich schneller als in geometrischen Räumen.“ Hier müsse man sich also prophylaktisch in die Lage versetzen, die Brandstelle räumlich zu identifizieren.

„Und wir müssen da dann auch hinkommen.“ Das sei die zweite große Schwierigkeit, denn in der Stadt habe man ein Straßenkataster, das als Grundlage für die Anfahrtmöglichkeiten diene. Die Feuerwehr passe ja eben längst nicht durch alle Waldwege. „Wir müssen Wege und Bereitstellungsräume finden.“ Man brauche schließlich beim Einsatz viele Leute und große Fahrzeuge für viel Wasser und Ausrüstungen.

Auf dem Gebiet des Brand-Erkennens und –Lokalisierens könne man heute, so Jörg Döring, auf zahlreiche technische Hilfsmittel zurückgreifen: vom aus der Luft aufklärenden Polizeihubschrauber, der Sondereinheit Rettungshunde- und Ortungstechnik mit einer Drohnen-Ausstattung über die Drohnenkonzepte des Märkischen Kreises bis hin zu den Lokalisierungs- und Ortungsmöglichkeiten von eingewählten Handys. Zudem habe man das Waldgebiet in Zugriffs- und Rettungspunkte eingeteilt, an denen Erkundungskonzepte greifen würden. „Dafür haben wir übrigens auch bereits extra geländegängige Fahrzeuge angeschafft.“

Corona stoppt derzeit auch den Fortbildungs-Prozess

Von großer Bedeutung sei bei diesen Konzepten auch der Einsatz der freiwilligen Feuerwehr. Das sei allein schon deshalb ungeheuer wichtig, weil man es im Wald mit dem Transport von Löschwasser über große Strecken zu tun habe. „Natürliche Ressourcen vor Ort oder in der Nähe wie Flüsse oder Teiche kommen bei uns ja kaum vor.“ Hier habe man ebenfalls investiert und mit dem Gerätewagen „Logistik“ ein Fahrzeug angeschafft, der fahrend bis zu zwei Kilometer Schlauchleitung verlegen könne. Drei weitere kleinere Fahrzeuge könnten ähnliches leisten. Bei der Größe des heimischen Forstes sei das natürlich immer noch nicht unendlich viel, aber dafür brauche man eben ausreichende Zuwegungen, um auch den zusätzlichen Wassertransport per Fahrzeug sicherstellen zu können. „Diese neue Konzeptplanung haben wir im Grundsatz bereits durchgeführt und für den Einsatz aufbereitet.“

Insbesondere das Einsatzjahr 2018 habe vor Ort und auf der Ebene des Märkischen Kreises zu der Erkenntnis geführt, dass „an verschiedenen Punkten doch noch erheblicher Nachholbedarf besteht“. Das gelte für technische Ausrüstungen ebenso wie bei der taktischen Schulung von Führungspersonal und bei der Weiterbildung der ausführenden Einheiten. „Die Bekämpfung eines Gebäudebrandes unterscheidet sich nun mal ganz gewaltig von einem Waldbrand.“

Auch das konstruktive Nachdenken zum Beispiel „über Verteidigungslinien“ gehöre dazu. Für diese Weiter- und Ausbildung habe man bereits auch einen qualifizierten Partner beauftragt, allerdings habe die Corona-Entwicklung das Programm zunächst gestoppt. Aber auch das Thema des „vorbeugenden Brandschutzes im Bereich des Waldes“ müsse noch deutlich intensiver in die Planungen und Überlegungen mit einbezogen und auf den Weg gebracht werden. „Wie engmaschig diese Konzepte am Ende sind, muss gut überlegt und diskutiert werden. Fest steht, dass der Wald in eine deutlich höhere Risiko-Einstufung gehört.“

Allerdings müssten sich die Bürger selber auch unbedingt intensiv mit dem Verhalten und den Gefahren im und am Freizeitraum Wald beschäftigen. „Viele sind sich der Problematik der tatsächlichen Situationen in einem Wald und der Gefahren der Fahrlässigkeit gar nicht bewusst. Hier müssen wir überlegen, ob und wie wir das noch intensiver kommunizieren müssen.“