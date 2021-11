Iserlohner Weihnachtsmarkt ohne Auftaktveranstaltung

Foto: Michael May / IKZ

Ursprünglich sollte der Iserlohner Weihnachtsmarkt am 18. November mit einem Auftritt der Iserlohner Stadtmusikanten eröffnet werden. Wegen der Corona-Lage wurde das abgesagt, der Markt beginnt aber dennoch am Donnerstag.

Iserlohn. Der für Donnerstag, 18. November, angekündigte musikalische Weihnachtsmarkt-Auftakt findet wegen der Corona-Lage nicht statt.

Zwei Tage vor der Eröffnung des Iserlohner Weihnachtsmarktes findet am Dienstag eine kurzfristig angesetzte Besprechung zu den Sicherheitsvorkehrungen rund um die Corona-Lage statt. Dirk Matthiessen, der Iserlohner Stadtmarketing-Leiter, will sich zunächst mit den Schaustellern besprechen, um zu klären, wie gegebenenfalls auf Veränderungen der Situation und Vorgaben von Bund und Land reagiert werden soll. Nach bisherigem Stand soll laut Matthiessen die 3G-Regel ohne Zäune und Zugangsbeschränkungen gelten, auf dem Gelände soll stichprobenartig kontrolliert werden. Für die Hütten sollen schärfe Maßgaben gelten.

Kein Auftritt der Iserlohner Stadtmusikanten

Eine Entscheidung ist allerdings bereits gefallen: „Um die Besucher und Schausteller sowie die Freunde und Förderer des innerstädtischen Weihnachtsmarktes keinem unnötigen Risiko auszusetzen und vor einem Besucherandrang zu schützen, haben der Bürgermeister und das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn gestern gemeinsam entschieden, die ursprünglich für Donnerstag, 18. November 2021, geplante, offizielle Eröffnungsfeier des Weihnachtsmarktes vor dem Alten Rathaus abzusagen“, teilt Matthiessen am Dienstag in einer Mail an unsere Zeitung mit. Damit entfällt d

er eigentlich traditionelle Auftritt der Iserlohner Stadtmusikanten am Eröffnungstag. Wie es um das weitere Programm, das angekündigt worden war, bestellt ist, blieb zunächst offen. Eine entsprechende Äußerung wird für den Dienstagnachmittag erwartet.

