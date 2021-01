Iserlohner werfen trotz Pandemie weniger Altpapier weg

Iserlohn/Letmathe. Trotz vermehrter Onlinebestellungen und damit verbundener Kartons waren die Altpapier-Container 2020 nicht so voll wie sonst.

Kurzarbeit, Homeoffice, Lockdown – da wäre eigentlich ein deutlich erhöhtes Müllaufkommen für das vergangene Jahr zu erwarten. Doch der Blick auf die aktuellen Zahlen des Zweckverbands für Abfallbeseitigung (ZfA) zeigt ein anderes Bild.

Sogar um mehr als drei Prozent gesunken ist die Menge des Altpapiers im Vergleich von 2019 zu 2020. Waren es vor zwei Jahren noch 5970,88 Tonnen, so kamen 2020 nur 5771,06 Tonnen zusammen. Denis Potschien, beim ZfA unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, erklärt: „Wir hatten zwar weniger Gewicht, dafür aber mehr Volumen und entsprechend häufigere Leerungen.“ Wie die Reduzierung zustande kam, darüber lasse sich nur spekulieren. Fest steht: Ein Stapel Zeitungen wiegt deutlich mehr als die Kartons, die durch Onlinebestellungen zusammen kommen. Letztere sorgen aber eben für mehr Volumen in den Containern.

Gestiegen ist die Menge des Altglases – von 1774 auf 1908 Tonnen, also um 7,55 Prozent. Ob es am vermehrten Alkoholkonsum in Krisenzeiten liegt, darüber lässt sich ebenso nur mutmaßen, denn die einzelnen Flaschen- beziehungsweise Glassorten werden nicht gesondert erfasst.

Einen deutlichen Anstieg erlebte der ZfA beim Grünabfall, und das lässt sich eher durch vermehrte Gartenaktivitäten „dank“ Kurzarbeit und gutem Wetter begründen. Um 15,47 Prozent auf 8263,33 Tonnen ist das Aufkommen innerhalb eines Jahres gestiegen. Die Leichtverpackungen, also das, was in der Gelben Tonne landet, sind um 4,54 Prozent auf 3952 Tonnen zurückgegangen.

Beim Sperrmüll gab es dagegen wiederum eine Steigerung um 5,75 Prozent auf 3698,14 Tonnen. Ein besonderer Anstieg während der Lockdown-Phasen, die vielleicht zum Entrümpeln anregen könnten, war allerdings nicht festzustellen. Mit 372 Tonnen war der Oktober der stärkste Monat, während beispielsweise im März 2020 321 Tonnen zusammengekommen waren.

Trotz weniger Öffnungstagen gab es vor allem für den Iserlohner Bringhof eine deutliche Erhöhung der Anliefererzahlen. Durchschnittlich 130 Menschen pro Tag wollten im vergangenen Jahr ausgediente Elektrogeräte, Möbel und vieles mehr an der Corunnastraße loswerden, 2019 waren es durchschnittlich 111, was ein Plus von 16,84 Prozent ausmacht. Nicht ganz so gravierend war es in Letmathe, dort gab es mit 200 Anlieferern im Tagesschnitt nur etwa drei Prozent mehr.

Auch auf den Bringhöfen gelten seit der Wiedereröffnung Schutzregeln: Maskenpflicht, weniger Fahrzeuge gleichzeitig auf dem Gelände und die Bitte, das zu Entsorgende möglichst schon zu Hause vorzusortieren, um die Verweildauer möglichst kurz zu halten. „Die Menschen haben dafür Verständnis“, weiß Denis Potschien.