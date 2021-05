Iserlohner Werkstätten als Vorreiter

Iserlohn. Die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW ermöglicht den Einsatz digitaler Assistenzsysteme und drei neue Stellen bei den Iserlohner Werkstätten.

„Dank einer großzügigen Förderung der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW haben wir die Möglichkeit erhalten, neue digitale Assistenzsysteme einzuführen“, erklärte Martin Ossenberg, Geschäftsführer der Iserlohner Werkstätten, bei der Vorstellung im neuen Domizil im „Karree 38“. Er zeigte sich euphorisiert, dass er für alle zehn Förderanträge bei der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW Zusagen erhalten habe. Sie haben ein Volumen von 900.000 Euro für den Einsatz kollaborativer Industrieroboter mit Namen Ulixes und Sawjer.

Martin Ossenberg, Geschäftsführer der Iserlohner Werkstätten, stellte die ersten vier kollaborativen Roboter im „Karree 38“ vor. Foto: Michael May

Mit einer kleinen Feierstunde unter Corona-Bedingungen, bei der alle Teilnehmer vorher einen Corona-Schnelltest machen mussten, nahmen die Iserlohner Werkstätten die ersten vier kollaborativen Roboter von HahnRobotics/Rethink in Empfang. Die menschenähnlichen Roboter trugen Masken und begrüßten sich gegenseitig mit dem speziellen Corona-Gruß, nachdem Mitarbeiter Rene Wenzel, der „Daniel Düsentrieb“ der Werkstätten, sie mit der typischen Geste angestoßen hatte. Einer bleibt hier im „Karree 38“, die übrigen gehen an die anderen Standorte.

Projektmanagerin Maike Franke stellte das Projekt „Zugänge erhalten – Digitalisierung stärken“, das mit Hilfe digitaler Unterstützung auf die Abmilderung der coronabedingten Folgen von Unternehmen zielt, vor. Für insgesamt 900.000 Euro konnten 15 Werkassistenz-Systeme und neun Roboter angeschafft werden. Sie sollen an allen fünf Standorten zum Einsatz kommen, sagte Maike Franke. In diesem Zusammenhang haben die Werkstätten drei neue Stellen geschaffen, davon zwei für Werksstudenten.

Montageerleichterung mit digitaler Unterstützung

Im „Karree 38“ wurden bereits ein Roboter und ein Werkassistenzsystem im vor drei Monaten eigens dafür errichteten Labor in Betrieb genommen. „Anders als in vielen Industrieunternehmen haben wir die Roboter auch aus ergonomischen Aspekten im Einsatz“, berichtet Ossenberg. So können Beschäftigte mit eingeschränktem Bewegungsradius nun dank technischer und digitaler Unterstützung Montageprozesse durchführen, zu denen sie aufgrund einer Behinderung im Vorfeld nicht in der Lage waren.

Projektmanagerin Maike Franke brachte dazu das Beispiel einer Frau, die im Rollstuhl trotz einer starken Spastik jetzt durch den Roboter Handreichungen zur Unterstützung erhält und Bauteile anreicht und ablegt. Maike Franke berichtete davon, dass alle Projektteilnehmer euphorisiert sind und Spaß haben, sich in die Digitalisierung einzubringen. Sie sieht Chancen, die Arbeitsplätze der Menschen mit vielfältigen Handicaps mit individueller und digitaler Unterstützung zu optimieren und die Inklusion über die Grenzen der Werkstätten hinaus fortzusetzen und die hier beschäftigten Menschen auch für den ersten Arbeitsmarkt fit zu machen. Der Einsatz dieser Assistenzsysteme mache die Werkstätten auch für externe Kunden noch attraktiver. Auch deshalb spricht Martin Ossenberg von einer regelrechten Aufbruchstimmung mit weiteren Digital-Projekten.

Sozialwissenschaftler Dr. Raimund Schmolze-Krahn, der die Evaluierung des Projektes übernimmt, lobte die Iserlohner Werkstätten als „innovativen Vorreiter“ im Bereich der Werkstätten. „Mit solchen Projekten ändert sich das Bild der Werkstätten, die in den Augen vieler Leute nur Holzspielzeug herstellen. Durch den Einsatz der Assistenzsysteme werden sie moderner.“ „Mit diesem Weg gehen wir große Schritte in Richtung Modernisierung der Werkstätten“, sagte Maike Franke. Sie ist davon überzeugt, dass die Iserlohner mit dem Einsatz dieser Assistenzsysteme eine Vorbildfunktion für andere Werkstätten haben.

