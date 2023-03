Iserlohner wieder bei „112: Feuerwehr im Einsatz“ auf DMAX

Die Feuerwehr Iserlohn wird aktuell von einem TV-Team von DMAX begleitet - hier bei einem Einsatz an der Lüdenscheider Straße 49.

Iserlohn. Die Iserlohner Feuerwehrleute sind erneut auf DMAX im Format „112: Feuerwehr im Einsatz“ zu sehen. Wir verraten, wann die siebte Staffel startet

Gute Nachrichten für alle Zuschauer der DMAX-Serie „112: Feuerwehr im Einsatz“ bei der auch die IserlohnerFeuerwehr regelmäßig zu sehen ist. Denn am Donnerstag, 16. März, startet um 21.15 Uhr die siebte Staffel.

Lesen Sie auch: Iserlohn: TV-Team begleitet Feuerwehrleute im Einsatz

In der ersten Folge mit dabei: die Feuerwehren aus Iserlohn, Lünen, Chemnitz, Gera. Die Hildesheimer sind ab Folge 2 mit dabei, ab Folge 5 auch die FW Potsdam, ab Folge 6 auch die FW Frechen. „Es ist eine wirklich starke Staffel geworden. Sie erzählt von fordernden, spektakulären, unterhaltsamen Einsätzen, die zeigen, wie spannend und vielseitig die Feuerwehrarbeit ist“, heißt es in einer Pressemittelung der Iserlohner Feuerwehr. Auch in den kommenden beiden Staffeln werden die Einsatzkräfte aus Iserlohn mit dabei sein. Bereits ab 20.15 Uhr bringt DMAX Wiederholungen alter Folgen der dritten Staffel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn