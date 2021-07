Iserlohner Wilhelm Schack (96) hat nie seinen Humor verloren

Iserlohn. Seinen 96. Geburtstag feierte Wilhelm Schack jetzt mit seinem Sohn Harald am Danzturm. Sein Geheimrezept: positives Denken und viel Humor.

„Froh und heiter, immer weiter“, so erklärt Wilhelm Schack seine Lebenseinstellung. Gestern feierte der Iserlohner gemeinsam mit seinem Sohn Harald Schack seinen 96. Geburtstag im Panorama-Restaurant Danzturm. Und das, wie immer, so Wilhelm Schack unbeschwert und mit einem Lächeln auf den Lippen: „Ich freue mich des Lebens und habe allem zum Trotz meinen Humor nie verloren.“

Nach vier Jahren Kriegsgefangenschaft in England kam Wilhelm Schack, der eigentlich aus Thüringen stammt, erst nach Hemer und schließlich nach Iserlohn. Dort lernte er auch seine Ehefrau Elfriede kennen, die er 1951 heiratete. An die gemeinsame Zeit in Iserlohn erinnert sich auch Sohn Harald Schack, der mittlerweile an der Ostsee lebt, gerne zurück: „Es war eine schöne Zeit hier mit der Familie.“

Jeden Tag ist Wilhelm Schack mit seinem Scooter am Dördel unterwegs

Seit nun mehr als 30 Jahren lebt Wilhelm Schack am Dördel – allein. Jeden Tag ist er unterwegs mit seinem Scooter, macht Besorgungen, kocht und singt in seiner Küche. Der 96-Jährige freut sich über seine hilfsbereiten Mitmenschen und vor allem auch darüber, dass er noch so fit und mobil ist. Das nimmt auch Sohn Harald einiges an Sorge, denn durch die große Entfernung zwischen Vater und Sohn könne er natürlich nicht mal eben zur Hilfe eilen. Ein Umzug an die Ostsee kam für Wilhelm Schack jedoch nie in Frage, erklärt sein Sohn: „So tiefe Wurzeln der Heimat verpflanzt man nicht so einfach.“

Auch wenn altersbedingt nicht immer alles so rosig sei, gehe es Wilhelm Schack „super“. Im Gespräch mit Michael Scheffler erinnert er sich an seine Zeit als „gute Seele“ im Parkhaus am Ohl. Jetzt hofft er, dass er auch weiterhin so fit und selbstständig bleibt: „Ich bemühe mich immer, alles richtig zu machen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn