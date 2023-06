Iserlohner wird mit Taschenmesser bedroht und wehrt sich

Iserlohn. Vor einer Spielhalle in Iserlohn soll laut Polizeiangaben ein 55-Jähriger mit einem Taschenmesser bedroht worden sein. Dieser wehrte sich.

Vor einer Spielhalle an der Rahmenstraße in Iserlohn gerieten, wie die Polizei jetzt berichtet, am Freitag, 26. Mai, um 21 Uhr, zwei Personen aneinander. Ein Iserlohner (34) soll einen anderen (55) mit einem Taschenmesser bedroht haben. Daraufhin trat das Opfer seinem Gegenüber in den Genitalbereich. Anschließend entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf beide leicht verletzt wurden und eine Brille zu Bruch ging. Die Polizeibeamten legten Anzeigen wegen Bedrohung und Körperverletzung vor und beschlagnahmten das Taschenmesser. Die teils erheblich alkoholisierten Beteiligten erhielten Platzverweise.

