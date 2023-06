Iserlohner wirft in Ausnahmezustand Möbel aus dem Fenster

Am Mittwochmorgen zeigen sich die Folgen des nächtlichen Zwischenfalls an der Mendener Straße in Iserlohn. Er Mann hatte dort sein Mobiliar aus dem Fenster geworfen.

Iserlohn. Ein 33-jähriger Iserlohner hat in einem psychischen Ausnahmezustand sein Mobiliar aus dem Fenster geworfen. Die Polizei musste nachts eingreifen.

Einen Großeinsatz für die Polizei gab es in der Nacht zu Mittwoch in Iserlohn. An der Mendener Straße 61 warf ein 33-jähriger Mann, der sich laut Polizei zu diesem Zeitpunkt in einer psychischen Ausnahmesituation befand, sein Mobiliar aus dem Fenster auf den Gehweg und die Straße vor seinem Haus.

Daraufhin wurde die Polizei alarmiert, die den Mann zunächst mit auf die Wache nahm. Laut Polizei befindet sich der Mann jetzt in einer psychiatrischen Einrichtung.

+++ Lesen Sie auch: Fritz-Kühn-Platz wird zum Angstraum für Anwohner +++

Zu Schaden kam bei diesem Vorfall niemand, allerdings war der Gehweg vor dem Haus auch am Mittwochmorgen noch großzügig mit Flatterband abgesperrt, da sich dort noch Scherben und Teile des Mobiliars befanden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn