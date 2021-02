Iserlohner Wirtschaftsjunioren ausgezeichnet

Iserlohn. Der Kreis Junger Unternehmer erhielt für sein Engagement für Organspenden einen Preis der Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren in Berlin.

Die Iserlohner Wirtschaftsjunioren sind jetzt in Berlin mit ihrem Projekt „WJ Organspende“ als Gewinner des Bundespreises der Wirtschaftsjunioren Deutschland in der Kategorie „Gesellschaftliches Engagement auf Kreisebene“ ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 500 Euro dotiert. Initiatorin Anna-Kathrin Troche und ihr Team mit Patrick Schneegaß, Michael Joithe und René Elsässer zeigten sich sich stolz über diese Auszeichnung, die coronakonform in einer Zoom-Konferenz gestreamt werden konnte.

Eine Organtransplantation konnte René Elsässer helfen

„Auslöser war der Fall unseres Mitgliedes René Elsässer, der 2018 schwer erkrankt ist und dem nur eine Organtransplantation helfen konnte“, erläutert Anna-Kathrin Troche. Der Kreis Junger Unternehmer habe sich mit den Organisationen wie der Deutschen Stiftung Organtransplantation und dem Bundesverband der Organtransplantierten (BDO) zusammengesetzt und viele Gespräche dazu geführt und auf verschiedenen Veranstaltungen für die Auseinandersetzung mit diesem Thema geworben.

Der KJU konnte seit ihrer Landeskonferenz im Jahr 2019 viele Unterstützer und Multiplikatoren in eigenen Reihen gewinnen, die in ihren Unternehmen auf Wissenswertes rund um die Organspenden vermittelten. Wie sie weiter berichtet, hat Michael Joithe eine entsprechende Website dazu gestaltet, die zweisprachig im Internet für die Organspende wirbt. Die Druckerei Geldsätzer und Schäfer habe die Ausweise gedruckt. Lutz Tim Tölle habe ein Foto für das Banner gemacht – mit dem Appell „Werde Lebensretter – Werde Organspender“. Mit einer Organspende-Box und Plüschorganen informierten Mitglieder bei diversen Veranstaltungen über dieses Thema. Bei Facebook werben die Iserlohner Wirtschaftsjunioren mit Videos für Organspenden. Beim Online-Gesundheitstag der Firma Trilux wurde ein Organspende-Vortrag gehalten. „Uns ist es wichtig, dass wir uns als Unternehmer gesellschaftlich engagieren“, unterstreicht Anna-Kathrin Troche. Sie verweist zudem auf das KJU-Engagement bei Stadtbaumpatenschaften in Iserlohn und Hemer.

Weitere Informationen gibt es unter www.wj-organspende.de.