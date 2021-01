Iserlohner Wohnungslosenhilfe muss kreativ werden

Beratungen im Freien, mehr Zeit für den Einzelnen und durchgängige Öffnung: Das Team um Ulf Wegmann muss immer neue Lösungen finden.

Iserlohn. Wenn der Leiter der Wohnungslosenhilfe auf die Zahlen des vergangenen Jahres blickt, sieht er einen Rückgang um 20 Prozent auf 600 Menschen. Das bedeutet aber nicht, dass Ulf Wegmann bei der Einrichtung in Trägerschaft der Diakonie Mark-Ruhr weniger zu tun gehabt hätte – ganz im Gegenteil.

Rückblick: Als der erste Lockdown im Frühjahr 2020 beschlossen worden war, hatten er und seine Kollegen ihre Beratung zunächst einmal umgestellt, sozusagen auf „kontaktlos“. Will heißen: telefonisch. „Uns ist bewusst, dass wir in vielen Fällen mit Menschen arbeiten, die auf Grund einer angeschlagenen Gesundheit zu den Risikogruppen zu rechnen sind. Entsprechend hoch ist die Herausforderung für uns, als Wohnungslosenhilfe eine möglichst sichere Beratungssituation zu bieten“, erklärt Wegmann. Jedoch gehören zu den Klienten auch etwa 150 Männer und Frauen, die keine postalische Adresse haben und deshalb ihre Briefe zur Wohnungslosenhilfe schicken lassen. Um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Post auch wirklich zu empfangen, wurde schnell eine Schleusenregelung für die Räume an der Trift eingerichtet. „Wenn etwas zu unterschreiben war, haben wir das – ebenso wie so manche Beratung – ins Freie verlegt. Das hat dank des guten Wetters zu diesem Zeitpunkt sehr gut funktioniert“, blickt Wegmann zurück.

Auch recht früh hatte er sich um Dinge wie Spuckschutz und Ähnliches bemüht, so dass ab Mai wieder in den vier Wänden beraten werden konnte. „Wir haben uns bemüht, immer nur mit einer weiteren Person im Büro zu sitzen, und wenn beispielsweise jemand einen Dolmetscher benötigt oder sein Kind mitgebracht hat, sind wir in einen größeren Raum umgezogen“, erzählt Wegmann. So waren er und seine Kollegin durchgängig erreichbar, auch wenn viel mehr Abstimmungsbedarf und Kreativität gefragt waren.

Die einzelnen Beratungen sind deutlich zeitintensiver geworden, weil den Klienten oft ein persönlicher Ansprechpartner bei Behörden fehlt. Von sonst durchschnittlich 20 auf nun etwa 60 Minuten ist der Zeitrahmen angewachsen. Geschlossen war und bleibt vorerst allerdings der Aufenthaltsbereich. „Bei unseren Klienten ist, anders als bei anderen, alles weggebrochen. Sie können sich nicht mehr in Gruppen auf dem Fritz-Kühn-Platz oder anderswo treffen, zwischenzeitlich war die Tafel geschlossen, und auch andere Möglichkeiten sind weggebrochen“, schildert der Leiter die prekäre Lage seiner Schützlinge, denen der persönliche Kontakt „ganz extrem“ fehle.

Wesentlich weniger Klienten als in den Vorjahren seien durch das Jobcenter oder die Kommunen zur Wohnungslosenhilfe geschickt worden, was sich eben auch in den Zahlen bemerkbar gemacht hatte. Wegmann appelliert an Betroffene oder deren Bekannte: „Wenn Probleme auftauchen, so schnell wie möglich melden.“ Denn gerade in Lockdown-Zeiten sei es beispielsweise sehr schwer, Wohnungen zu finden.

Was sich bereits seit 2018 bewährt habe, seien die so genannten Zwei-Monats-Fälle beim Ambulant Betreuten Wohnen: Diese Menschen können intensiv bei der Wohnungssuche begleitet und auch im Anschluss weiter unterstützt werden.

Was in der Statistik auch auffällt: Der Anteil der unter 30-Jährigen ist gesunken. „Das hat unter anderem auch mit der Demografie zu tun“, sagt Wegmann. Einen großen Anteil seiner Klienten machen auch Flüchtlinge und Migranten aus. „Ein Hinweis auf die Ausgrenzungsmechanismen unserer Gesellschaft“, betont er.

Welche weiteren Folgen die Pandemie haben wird, das vermag Ulf Wegmann nicht zu sagen. „Das lässt sich noch gar nicht abschätzen“, muss er feststellen.