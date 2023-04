Iserlohner zeigt Polizisten den Mittelfinger

Iserlohn. Ein betrunkener Iserlohner war gegenüber der Polizei aggressiv. Er hat den Beamten auch den Mittelfinger gezeigt.

Ein 35-Jähriger Iserlohner hat am Hohler Weg einem vorbeifahrenden Streifenwagen am Dienstagmorgen, gegen kurz nach 8 Uhr, den Mittelfinger gezeigt. Die Beamten hielten laut Polizeibericht daraufhin an und kontrollierten den stark alkoholisierten Mann.

+++ Mehr aus Iserlohn: „Lange Nacht des Lernens“ für Abiturienten +++

Während der Kontrolle zeigte sich der 35-Jährige wenig kooperativ. Nachdem ihm die Beamten einen Platzverweis ausgesprochen hatten, warf er eine Bierdose in Richtung der Einsatzkräfte und beleidigte sie zudem. Die Polizisten fesselten den Mann, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Dagegen wehrte er sich mit Tritten und Kopfstößen. Die Polizei ermittelt wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der 35-Jährige schlief seinen Rausch im Polizeigewahrsam aus. Die Polizisten blieben unverletzt.

+++ Lesen Sie auch: Nachrichten aus Iserlohn +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn