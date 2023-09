Betrüger gaben sich am Handy als Wincent Weiss aus, hier bei seinem Auftritt in Hemer vor ein paar Wochen.

Betrug Iserlohnerin (18) gerät an falschen Wincent Weiss: Geld weg

Iserlohn. Eine 18-jährige Iserlohnerin wollte dem Aufruf ihres Idols Wincent Weiss folgen und Geld für den guten Zweck spenden – und landete bei Betrügern.

Sie dachte, mit Pop-Sänger Wincent Weiss in Kontakt zu kommen und wollte etwas Gutes tun: Tatsächlich hat eine 18-Jährige aus Iserlohn jedoch Geld an Betrüger geschickt. Die Polizei warnt vor der Masche.

Anfang September hatte sich ein Unbekannter per Messenger bei der jungen Frau gemeldet und sich als der bekannte Sänger ausgegeben. Über Wochen lief die Kommunikation und immer wieder erwähnte der Chat-Partner der Iserlohnerin, dass er Geld und Guthabenkarten für Waisenhäuser spende. Schließlich bat er auch die 18-Jährige um Unterstützung. In voller Überzeugung, etwas Gutes zu tun, kaufte sie mehrere Guthabenkarten und verschickte die wertvollen Code-Nummern per Messenger. Die Eltern der 18-Jährigen wurden auf die Spende aufmerksam und gingen mit ihrer Tochter zur Polizei, um Anzeige wegen Betrugs zu erstatten.

Die Polizei warnt: „Am Telefon oder im Messenger-Dienst kann jeder alles behaupten und völlig frei Identitäten vorgaukeln.“ Eine beliebte Masche, die diesen Fakt nutzt, ist der „Hallo Mama“-Trick (wirberichtetenmehrfach). Massenhaft verschickte Nachrichten an x-beliebige Adressen treffen irgendwann auf Eltern, die sich angesprochen fühlen und wirklich denken, ihre Kinder bäten um Hilfe. Angeblich ist das alte Handy kaputt und deshalb melden sich die Kinder über eine neue Nummer. In diesem Fall könnten Betroffene den Betrug entlarven, indem sie die bekannte Rufnummer ihres Sohnes oder ihrer Tochter anrufen.

Bei angeblichen Promis, die sich ungefragt bei Menschen melden, fällt dieses Mittel natürlich weg. Allerdings sei es äußerst unwahrscheinlich, dass sich Prominente aufs Geratewohl bei Menschen melden, damit diese ihre Waisenhaus-Kampagne unterstützen, betont die Polizei.

Auch Love-Scammer schlüpfen gelegentlich in die Rolle von Promis. Sie nutzten auf besonders perfide Weise die Schwächen ihrer Opfer. „Niemand ist vor Irrtum oder Kurzschluss-Reaktion gefeit. Umso wichtiger ist es, die Maschen der Betrüger zu kennen“, erklärt die Kreispolizeibehörde. Deshalb sollten Eltern mit ihren Kindern im Gespräch bleiben – zum Nutzen beider Seiten.

