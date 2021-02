Iserlohnerin (81) bleibt nach Impfung auf Taxikosten sitzen

Iserlohn. Abends fährt kein Bus mehr vom Impfzentrum nach Iserlohn. Eine 81-Jährige nahm sich ein Taxi, die Kosten bekommt sie allerdings nicht erstattet.

Die Probleme rund um das Impfzentrum in Lüdenscheid reißen nicht ab: Schwierigkeiten bei der Terminvergabe, Software-Pro­bleme und allgemeine Unwägbarkeiten, die das Vereinbaren eines Termins für viele erschweren. So können Ehepaare etwa nicht gemeinsam ihre Impftermine buchen, sondern müssen getrennte Fahrten nach Lüdenscheid unternehmen. Doppelte Wege sind dabei aber nur eine Schwierigkeit in der Terminvergabe, wie jetzt eine Leserin der Heimatzeitung berichtete – denn sie bleibt auf einer Taxirechnung von rund 140 Euro sitzen.

„Ich finde es nicht in Ordnung, wie das geregelt ist“, erklärt die 81-Jährige. Ihr Sohn hatte für sie via Internet die Termine vereinbart, die erste Impfung fand um 18.45 Uhr in der Schützenhalle in Lüdenscheid statt – eine Auswahlmöglichkeit habe man nicht, sagt sie, man müsse die Termine nehmen, die einem vorgeschlagen werden. Tatsächlich empfiehlt auch die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) gerade in diesen Fällen, telefonisch Termine zu vereinbaren. Entsprechend der Verfügbarkeiten könnten dann flexibler Termine bestimmt werden, dasselbe gelte auch für Terminbuchungen von Eheleuten.

Hinreise nach Lüdenscheid klappt gut – Rückweg aber gestaltet sich schwierig

Trotz Schnee und Eis hatte sich die Iserlohnerin dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg gemacht, und das hatte eigentlich auch ganz gut geklappt, berichtet sie. Doch zurück nach Iserlohn fährt um diese Zeit kein Bus mehr, notgedrungen musste die Seniorin auf ein Taxiunternehmen ausweichen. „Ich hatte ja gar keine andere Wahl“, sagt sie rückblickend, denn ihr Sohn wohnt im Münsterland und habe sie so spät nicht fahren können.

Die Iserlohnerin rief bei ihrer Krankenkasse an, erkundigte sich nach einer Möglichkeit, die Taxirechnung in Höhe von 140 Euro erstatten zu lassen. Die Reaktion aber verärgerte die Rentnerin: „Die Mitarbeiterin sagte, dass ich ja mit dem Bus hätte fahren können. Auf meinen Hinweis, dass das zu dieser Zeit eben nicht ging, meinte sie nur, dass es ja auch Ehrenamtliche gebe, die Fahrten übernehmen und sie mir sonst nicht helfen könne.“ Das sei für die 81-Jährige aber nur bedingt eine Lösung, sie selbst habe kein Vertrauen in die fremden Leute, bei denen sie nicht wisse, inwiefern sie für diese Aufgabe qualifiziert seien beziehungsweise wer sonst noch in dem Auto sitze, zu groß ist ihre Sorge vor einer Corona-Infektion.

In der Tat empfiehlt die KVWL, bereits vor der Fahrt zum Impf­zentrum abzuklären, ob die Kosten übernommen werden. Das sei zum Beispiel der Fall, wenn Versicherte grundsätzlichen Anspruch auf Verordnung von Krankenfahrten haben. Das trifft etwa auf Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis mit dem Zeichen „aG“, „Bl“ oder „H“ zu, oder aber mit einer Einstufung in den Pflegegrad 3, wenn zusätzlich eine dauerhafte Beeinträchtigung der Mobilität besteht, sowie den Pflegegraden 4 oder 5.

Verbraucherzentrale empfiehlt bei Ablehnung Einspruch einzulegen

Die Verbraucherzentrale betont außerdem, dass es möglich ist, Einspruch gegen eine Ablehnung der Kostenübernahme einzulegen. „Hier müssten Sie sich darauf beziehen, dass es sich bei der Übernahme der Fahrkosten um eine Leistung der Krankenkassen nach dem SGB V handelt, da auch die Im­pfung eine Leistung der Krankenkasse ist“, heißt es. Es sei aufgrund der neuen Situation jedoch nicht sicher, ob diese Maßnahme zum Erfolg führen werde.

Die 81-Jährige hat das Thema abgehakt: „Ich bin froh, dass ich Rücklagen habe und mir diese Taxirechnung erlauben kann.“ Dennoch müssten viele, gerade ältere Impfwillige, ihren Lebensunterhalt mit einer nur kleinen Rente bestreiten. Und die stünden vor der Wahl: viel Geld ausgeben, sich selbst einem Risiko aussetzen – oder vorerst auf eine Impfung verzichten.