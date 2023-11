Iserlohnerin erklärt: Diese Autismus-Vorurteile sind falsch

Iserlohn Stephanie Meer-Walter erhielt die Diagnose Asperger-Autismus. In ihrem neuen Buch räumt sie mit Vorurteilen auf. Auch aus dem Film und Fernsehen.

Eigentlich sollte Raymond nur zwei Zahnstocher bekommen, um sich zu beschäftigen, aber dann fällt der Bedienung im Restaurant die ganze Packung runter. In einem Sekundenbruchteil ist ihm klar, dass 82 Zahnstocher auf dem Boden liegen. Stunden später überredet sein Bruder ihn, im Casino beim Black Jack Karten zu zählen. Das „Talent“ des Mannes muss schließlich genutzt werden. Aber was im Film „Rain Man“ von Dustin Hoffman gespielt wird, hat nichts mit einer Superkraft zu tun. Vielmehr versucht er, einen Autisten zu verkörpern. Etwas, das Jahre später auch mit der Serie „The Good Doctor“ auf wohlwollende Kritiken bei Fans stößt. Für die IserlohnerinStephanie Meer-Walter ist das Gezeigte vor allem eines: fernab der Realität. Bei ihr wurde mit 47 Jahren festgestellt, dass sie eine Asperger-Autistin ist. Seitdem setzt sie sich verstärkt mit dem Thema auseinander und möchte aufklären. In ihrem neuen Buch „Autistisch? Kann ich fließend! Wie sich Autismus anfühlt und was die Wissenschaft darüber weiß. Eine Übersetzungshilfe“ geht es unter anderem um Vorurteile, damit mit Eindrücken aus Film und Fernsehen aufgeräumt wird.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

„Es gibt das Vorurteil, dass Autisten für sich sein wollen, etwas Besonderes können und in ihrer Welt leben. Ich habe in meiner Schulklasse gefragt, was ihrer Meinung nach Autisten ausmachen und ein Junge sagte, dass sie auf dem Stuhl hin und her wippen. Ich fragte ihn daraufhin, ob ich das denn im Unterricht mache“, erklärt die ehemalige Lehrerin. Das machte sie natürlich nicht. Autisten sind Menschen und keine Roboter. Sie haben die gleichen Grundbedürfnisse wie alle anderen auch, auch wenn ihr Verhalten manchmal abweicht, da ihr Gehirn anders arbeitet, wie Meer-Walter in ihrer jahrelangen Recherche herausgefunden hat. Es funktioniert nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Dadurch ergibt sich eine andere Wahrnehmung, die nicht bei allen Menschen mit Autismus gleich ausfällt.

Autisten können eine Reizüberflutung erleben

Das kann sich in einer Reizüberflutung zeigen. Die Fahrt mit der U-Bahn zum Beispiel wird anstrengend durch Dröhnen und Schreien, Schubsen und Quietschen sowie flackernden Lichtern. „Es ist, als würde ich in einem Meer untergehen. Die Geräusche lassen sich nicht ausblenden. Alles ist gleich laut. Bei anderen können es auch Gerüche sein, die besonders auffallen. Oder ein vermindertes Schmerzempfinden. Das ist für eine kurze Zeit auszuhalten, aber ich bin dann schnell erschöpft.“ Das sei besonders im Schuldienst früher schwer für sie gewesen. Mittlerweile ist sie frühpensioniert. Besuche bei ihrer Tochter in Berlin bedeuten, dass sie im Anschluss tagelang Ruhe braucht. Entspannungstherapie hilft ihr, um die Strapazen der Reise abzumildern. Meer-Walter muss dosiert in die Welt gehen.

Es ist, als würde ich in einem Meer untergehen. Die Geräusche lassen sich nicht ausblenden. Alles ist gleich laut. Bei anderen können es auch Gerüchte sein, die besonders auffallen. Oder ein vermindertes Schmerzempfinden. Das ist für eine kurze Zeit dann auszuhalten, aber ich bin dann schnell erschöpft. Stephanie Meer-Walter, Autorin

Vermehrt fehle es am Verständnis, weil sich die Krankheit nicht innerhalb eines Satzes erklären lasse, sondern komplex ist. Denn trotz aller Erschöpfung nach sozialen Kontakten, sind diese dennoch wichtig für die Personen, denn das Bedürfnis nach Zugehörigkeit verschwindet nicht. Ein Dilemma, wie die Iserlohnerin sagt. Daher war es für sie entscheidend, sich selbst zu verstehen und dann im nächsten Schritt sich erklären zu können. „Ich habe gemerkt, dass ich nicht blöd bin, meine Symptome nicht eingebildet sind. Ich wollte wissen: Was bedeutet das für meinen Alltag? Was kann ich? Wie kann ich Autismus verständlich machen?“ Mehrere Aufsätze und Bücher hat sie mittlerweile geschrieben. Auch Unterrichtskonzepte hat sie entworfen. Denn es geht nicht darum, welche „Fähigkeit“ Betroffene haben. Die Iserlohnerin möchte einfach so sein wie sie ist, statt wie früher zu hören, dass sie sich falsch verhalte. „Es muss ins Bewusstsein der Leute, dass wir unterschiedlich sind.“

Stephanie Meer-Walter spricht bei Autismus-Kongressen

Im kommenden Jahr wird sie an mehreren Kongressen teilnehmen und sprechen. Auch Schulen fragen mittlerweile in Bezug auf Fortbildungen bei ihr an, um für eine bessere Lernumgebung zu sorgen. Ihr Podcast soll 2024 auch weitere Folgen erhalten. Ein neues Buch ist ebenso in Planung. Dabei könnte es um das System der Dominanzgesellschaft gehen und der Frage wie wir mit dem Anderssein umgehen.

Die Tage werden für Stephanie Meer-Walter anstrengend sein. Aber trotz allem wird sie nicht müde, für Verständnis, Toleranz und einen realistischen Blick auf Autisten zu werben. Mithilfe von Fakten aus der Wissenschaft, aber auch der eigenen Einsicht in die Welt des Autismus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn