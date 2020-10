Iserlohnerin feiert Premiere als Jugendbuch-Autorin

Caro Dumont ist 15 Jahre alt und will unbedingt Profisurferin werden. Doch das Meer ist weit weg, sie lebt in Köln. An der bretonischen Küste kann sie nur während der Sommerferien trainieren, wenn sie ihre Oma und ihren Onkel Chris, Betreiber eine Surfschule, besucht. Doch in diesen Ferien ist alles anders: Da taucht auf einmal ein Typ in orangefarbener Badehose auf. Adrien bringt den deutschen Teenager ganz schön durcheinander. Dabei steht Caro vor der wichtigsten Entscheidung ihres Lebens: Sie hat die Chance, in ein national gefördertes Sportprogramm aufgenommen zu werden.

Das ist die Kurzfassung von Sandra-Maria Erdmanns Jugendroman „Let’s Surf – Mein Sommer in Orange“, der vor kurzem im Parlez-Verlag erschienen ist. Für die Iserlohner Autorin bedeutet dies eine Premiere. „Eigentlich habe ich das Ganze für meine Tochter und mich geschrieben“, sagt sie. Entstanden war die Idee zur Geschichte nach einem Urlaub in Frankreich. „Wir haben da eine französische Familie kennen gelernt mit Kindern im Alter unserer Kinder, sie sind auch Lehrer“, erklärt die dreifache Mutter. 2017 hatte Sandra-Maria Erdmann die Geschichte geschrieben – innerhalb von nur acht Wochen. „Dann habe ich sie lange überarbeitet, mir einen Agenten und einen Verlag gesucht“, blickt sie zurück. Beim noch recht jungen Parlez-Verlag fühle sie sich sehr gut aufgehoben.

Und es soll nicht bei einem Roman bleiben, eine ganze Reihe für Jugendliche ist geplant. Und das, obwohl der Markt hart umkämpft ist, jüngere Menschen lesen immer weniger. Zum ersten Mal muss die Iserlohnerin, die freiberuflich mit Kindern und Jugendlichen im künstlerischen Bereich arbeitet, beim Schreiben eine Deadline einhalten. „Ich habe Zeit bis Februar“, erzählt sie. Die Geschichten ihrer Reihe sind jeweils abgeschlossen und handeln von Nischensportarten, um Parcours soll es dann im nächsten Teil gehen.

Ratgeber und Teil einer Anthologie veröffentlicht

Sandra-Maria Erdmann, die als Lesebeauftragte an der Martin-Luther-Hauptschule im Einsatz ist, gehört auch zur Autorengruppe „Waldstadtstifte“. Sie hat bereits in der Anthologie „Tschüssikowski“ eine Kurzgeschichte veröffentlicht. 2012 ist ihr Ratgeber „Hilfe! Ich brauche eine Kur“ erschienen. „Da fanden viele die Beispielgeschichten so witzig, dass sie gesagt haben: ,Schreib doch mal was Lustiges!’“

Ihr Jugendbuch wird sie beim Vorlesetag der Gesamtschule Seilersee Ende November erstmals öffentlich vorstellen, eine weitere Lesung ist im Januar im Rahmen einer Ferienbetreuung in Gelsenkirchen geplant.

Sandra-Maria Erdmann wurde 1980 geboren, ist verheiratet und hat drei Kinder im Alter von 15, 13 und 12 Jahren.

Wenn sie nicht arbeitet, spielt sie gern B ass-Gitarre.

Ihr Jugendroman „Let’s Surf – Mein Sommer in Orange“ (ISBN 978-3-86327-062-9) eignet sich für Leser ab zwölf Jahren.

Es kostet 12,90 Euro und ist in allen Buchhandlungen erhältlich beziehungsweise bestellbar.

Wer mehr über die Autorin erfahren möchte, findet ihre Homepage unter www.sandra-maria-erdmann.com.

Bei Instagram ist sie unter dem Namen sandramaria.erdmann unterwegs.

Auch bei Facebook ist sie unter ihrem Namen zu finden.