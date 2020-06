Iserlohnerin kann 100. Geburtstag nicht mit allen Gästen feiern

Das Telefon steht nicht still an diesem sonnigen Vormittag, auch die Klingel der Wohnungstür ist immer wieder zu hören. Kein Wunder, schließlich wollen alle Margarete Graumann zu ihrem ganz besonderen Ehrentag gratulieren. Eigentlich, so berichtet die gebürtige Iserlohnerin, wollte sie am Dienstag ja mit etwa 30 Gästen feiern. „Wir hatten schon in einem Lokal reserviert, aber dann mussten wir wegen Corona ja alles wieder abbestellen“, erzählt sie, während in der Küche schon alles für die nun deutlich kleinere Kaffeerunde vorbereitet wird. „Aber Corona muss auch vorübergehen, wir haben ja schon Kriege überstanden“, sagt die Jubilarin und zuckt mit den Schultern.

Auf der Fensterbank im Wohnzimmer stehen jede Menge Orchideen, die Lieblinge von Margarete Graumann. „Die hier ist vom stellvertretenden Bürgermeister“, erklärt sie und zeigt auf ein Exemplar in Klarsichtfolie. Auch einen Brief aus dem Rathaus und eine Urkunde mit der Unterschrift des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet präsentiert die geistig fitte 100-Jährige stolz. „Ich habe ein schönes Leben gehabt“, sagt sie mehrfach. Und: „Ich bin zufrieden.“ Das größte Problem am Älterwerden beschreibt sie so: „Die Knochen, die sind nicht für 100 Jahre gemacht.“ Dass sie so alt geworden sei, begründet Margarete Graumann mit regelmäßigen Saunabesuchen und der Tatsache, dass sie nicht geraucht und getrunken habe.

Ur-Urenkelin hält die ganze Familie auf Trab

Aber da ist noch etwas, was sie auf Trab hält: die Familie. Inzwischen sind es fünf Generationen, die sich um die Kaffeetafel gruppieren. Und der absolute Star ist die knapp ein Jahr alte Ur-Urenkelin, von der Margarete Graumann gleich Fotos zeigen lässt. Sie aufwachsen zu sehen, das wäre ein Wunsch, den sich die Jubilarin gerne noch selbst erfüllen würde. Für die Handgriffe des alltäglichen Lebens hat sie innerhalb und außerhalb der Familie Helfer, unter anderem von Tochter Marlies Neuhaus. So ist es Margarete Graumann möglich, allein in ihren vier Wänden zu leben. Sohn Jürgen wohnt im selben Haus, auch er ist zur Stelle, wenn sie Unterstützung benötigt. Ihre Zeit verbringt Margarete Graumann gern mit Lesen – mithilfe eines E-Book-Readers. „Der ist beleuchtet und nicht so schwer wie ein Buch“, sagt sie – auch wenn sie manchmal mit dem Gerät „auf Kriegsfuß“ steht.