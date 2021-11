Die Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem unbekannten Täter blieb am Samstagabend ohne Erfolg. (Symbolfoto)

Polizei Iserlohnerin nach Angriff durch Unbekannten in Spezialklinik

Iserlohn. Die junge Autofahrerin aus Iserlohn hatte mit ihrer Freundin kurz gestoppt, als der Täter zuschlug und zutrat.

Mit schweren Verletzungen musste eine 24-jährige Iserlohnerin am Samstagabend in eine Spezialklinik gebracht werden, nachdem sie von einem bislang Unbekannten auf der Hardstraße attackiert worden war.

Wie die Polizei am Montagnachmittag berichtete, war die junge Frau mit einer Freundin, ebenfalls aus Iserlohn, gegen 18 Uhr im Auto auf der Hardtstraße in Richtung Schödderweg unterwegs, als vor ihnen ein Mann die Straßenseite wechselte. Kurz nach seinem Passieren vernahmen die Frauen einen lauten Schlag. Da ihnen nicht klar war, ob ein Unfall passiert ist oder der Passant gegen ihre Scheibe geschlagen hatte, stoppten sie das Auto und stiegen aus. Der Mann schrie sie an und verpasste zunächst der Beifahrerin einen Schlag ins Gesicht. Als ihre Freundin ihr zu Hilfe kam, stieß der Fremde sie mindestens einmal zu Boden und trat auf sie ein. Sie konnte sich schließlich befreien und rannte zu einer Haustür, um um Hilfe zu bitten. Auch die Beifahrerin bekam noch weitere Schläge und Tritte ab. Danach ging der Mann laut Zeugenaussagen langsam die Hardtstraße hoch.

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei, die wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, hofft nun, dass Zeugen gegen 18 Uhr den Mann im Bereich der Hardtstraße gesehen haben. Sie werden um Hinweise unter 02371/9199-0 gebeten.

