Iserlohnerin stirbt mit Covid-19

Iserlohn/Märkischer Kreis. Im Märkischen Kreis wurden seit Montag 65 neue Corona-Fälle registriert.

Schalksmühle ist als erste Kommune im Märkischen Kreis wieder coronafrei. Aktuell meldet das Kreisgesundheitsamt 391 Corona-Infektionen (Vorwoche 344). Seit Montag haben sich laut Mitteilung des Märkischen Kreises 65 Verdachtsfälle im Labor bestätigt.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (2), Balve (4), Halver (2), Hemer (5), Iserlohn (22), Kierspe (1), Lüdenscheid (15), Meinerzhagen (5), Menden (3), Nachrodt-Wiblingwerde (1) und Plettenberg (5). Aktuelle Indexfälle: 391 (Vorwoche: 385). In Quarantäne befinden sich zudem 117 Personen.

Aus Altena verstarb ein 79-jähriger Mann in stationärer Behandlung. Er litt an Vorerkrankungen und war durchgeimpft. Aus Iserlohn starb eine 82-jährige Frau in stationärer Behandlung. Sie hatte ebenfalls Vorerkrankungen und war nicht geimpft. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 430.

In Krankenhäusern werden aktuell Covid-19-Patienten, davon vier auf Intensivstation (davon werden drei Patienten beatmet) behandelt. Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe haben neun infizierte Bewohner, sieben Beschäftigte in Quarantäne. An Schulen gibt es 40 Indexfälle, in Kitas acht. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch bei 62,2 (Vorwoche: 49,4), die Hospitalisierungsrate (Land NRW): 1,55 (Vorwoche: 1,46).

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 15 Infizierte, 829 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 26 Verstorbene

• Balve: 27 Infizierte, 412 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Halver: 13 Infizierte, 1.040 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 25 Infizierte, 1.697 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 10 Infizierte, 260 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Iserlohn: 104 Infizierte, 5.194 Gesundete, 42 Kontaktpersonen und 80 Verstorbene

• Kierspe: 24 Infizierte, 1.198 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 18 Verstorbene

• Lüdenscheid: 74 Infizierte, 4.960 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 81 Verstorbene

• Meinerzhagen: 21 Infizierte, 1.664 Gesundete, 21 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Menden: 25 Infizierte, 2.432 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 57 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 1 Infizierter, 332 Gesundete, 0 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 13 Infizierte, 631 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Plettenberg: 31 Infizierte, 1.614 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 37 Verstorbene

• Schalksmühle: 0 Infizierte, 372 Gesundete, 0 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 8 Infizierte, 1.403 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

