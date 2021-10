Iserlohnerin unterstützt Weihnachtspäckchenkonvoi

Iserlohn. Bei „Zwergentracht“ und Hörkunst Imhoff wird bis zum 14. November für den Weihnachtspäckchenkonvoi gesammelt.

Von Kindern für Kinder – das ist das Motto der Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“. In Iserlohn wird das vom „Ladies’ Circle 49 Märkisches Sauerland“ organisiert, der Abgabestellen für die liebevoll gepackten Weihnachtsgeschenke in Iserlohn eingerichtet hat: bei „Zwergentracht“ (Am Dicken Turm 11) und Hörkunst Imhoff (Stennerstraße 8).

„Meine eigenen Kinder helfen auch immer dabei, die Päckchen zu packen und geben gerne gut erhaltene Spielzeuge ab“, berichtet Andrea Auer. Seit rund einem Jahr ist sie Teil des „Ladies’ Circle“. Sie freut sich sehr, dass durch die Unterstützung ihres Vermieters, der ihr den entsprechenden Lagerraum zu Verfügung stellt, eine Sammelstelle in ihrem Concept-Store zu ermöglichen. Dort sammelt sie jetzt bis zum 14. November alle Päckchen, die ungefähr die Größe eines Schuhkartons haben sollten, ehe sie von einem Zentrallager aus mit der Hilfe von Speditionen in Lkw nach Osteuropa gebracht werden. Auch die Ehrenamtlichen selbst helfen bei der Verteilung der rund 150.000 Weihnachtspäckchen an Kinder in Moldawien, Rumänien oder der Ukraine, wo die Eltern selbst nur das Nötigste haben. Auch in Kranken- und Waisenhäusern werden die Kinder mit Päckchen bedacht. Die Präsidentin des „Ladies’ Circle“ Märkisches Sauerland sei schon mehrfach mit vor Ort gewesen, und auch Andrea Auer kann sich vorstellen, die Aktion einmal zu begleiten. „Die Hilfe kommt direkt an und macht ein Kind glücklich. Da weiß man, wo es ankommt“, erklärt An­drea Auer.

Nicht alles darf im Päckchen landen

Beim Packen der Päckchen gibt es einige Dinge zu beachten. „Es sollten keine batteriebetriebenen Spielzeuge oder deutschsprachige Bücher eingepackt werden“, betont Andrea Auer. Außerdem sollten weder Geld noch alte Kleidung eingepackt werden oder aber Spiele mit komplizierten Anleitungen. Neben gut erhaltenem oder neuem Spielzeug dürfen aber auch Süßigkeiten eingepackt werden. Auch Schulbedarf wie Schreibwaren oder Malutensilien werden gerne verschenkt – und werden auch dringend benötigt. Darüber hinaus dürfen auch Hygieneartikel wie Zahnpasta, Zahnbürste oder Waschzeug in die Kartons wandern.

Wer kein Päckchen zusammenstellen kann oder möchte, hat darüber hinaus die Möglichkeit, die Aktion finanziell zu unterstützen. „Die meiste Arbeit wird ehrenamtlich geleistet, aber die Spediteure müssen natürlich bezahlt werden“, erklärt Andrea Auer. Sie hofft, dass viele Päckchen für die Kinder zusammen kommen. Abgegeben werden können diese Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10.30 bis 17 Uhr sowie samstags von 10.30 bis 15 Uhr.

Alle Infos rund um die Aktion gibt es unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de

